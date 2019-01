2,54 Millionen Fluggäste haben den Bremer Flughafen vergangenes Jahr genutzt. (Karsten Klama)

Zum ersten Mal seit vier Jahren ist die Zahl der Passagiere am Bremer Flughafen wieder gestiegen. 2,54 Millionen Fluggäste nutzen vergangenes Jahr den Airport für ihre Reisen – und damit etwa ein Prozent mehr als noch 2017. Das teilte der Flughafen am Montag mit.

Seit dem Passagierrekord im Jahr 2014 mit 2,78 Millionen Fluggästen, war die Zahl der Reisenden kontinuierlich gesunken. Auch die Zahlen der Starts und Landungen sind im vergangenen Jahr gestiegen, von 30163 auf 31088. Das entspricht einem Plus von 3,1 Prozent.

2018 war dennoch kein einfaches Jahr für den Bremer Flughafen: So hatte der Billigflieger Ryanair im Herbst angekündigt, seine Basis in der Hansestadt zu schließen. Die Folge: Die hier stationierten Flugzeuge wurden abgezogen; der Airport wird nun mit Crews aus dem Ausland angesteuert. „Ryanair bekennt sich dennoch zum Standort Bremen“, heißt es trotzdem in der Mitteilung des Flughafens.

Seit vergangenem Sommer hat der Flughafen zudem einen neuen Chef. Elmar Kleinert ist seit Juli Geschäftsführer. Zuvor hatte er als Betriebsmanager und Mitglied der Geschäftsführung bei den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld gearbeitet.