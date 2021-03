Die Kaffeebohnen werden nicht exportiert, sondern vor Ort geröstet. Erst das fertige Produkt verlässt das Land. So sollen in Äthiopien besser bezahlte Arbeitsplätze entstehen. (Solino)

Es war der Zufall, der Felix Ahlers zum Geschäft mit dem Kaffee brachte. Denn eigentlich beschäftigt sich der Frosta-Chef in seinem Alltag mit ganz anderen Dingen, mit Fischstäbchen und Gemüse, Fertiggerichten und Tiefkühlkost. Nun gehören aber auch Kaffeebohnen und Röstmaschinen dazu. Zu verdanken ist das einer missglückten Reise.

Der Bremerhavener Unternehmer wollte von Äthiopien aus nach Eritrea einreisen. Doch damals, 2007, war die Grenze zwischen bei den Ländern dicht. „Und ich war mehr oder weniger in Addis Abeba gestrandet“, erzählt Ahlers. Der Vorstandschef wollte diesen unverhofften Aufenthalt sinnvoll nutzen. Er traf sich mit Lebensmittelproduzenten aus der Hauptstadt des ostafrikanischen Staates. Sie tauschen sich aus, gaben sich Tipps. Ein Gespräch unter Geschäftsleute. Besonders eine Botschaft der äthiopischen Unternehmer blieb bei Ahlers hängen: „Was uns wirklich helfen würde, wäre, wenn wir Produkte exportieren könnten, nicht nur die Rohstoffe.“

Und dann fiel die Zollschranke

Ahlers fragte sich, warum das so ist. Äthiopien gilt als Wiege des Kaffees. Warum exportiert das Land dann nicht fertig geröstete und verpackte Bohnen? Warum wird die Wertschöpfung aus der Hand gegeben? Es sind Fragen, die ihn nicht losließen und deren Antworten er im internationalen Handel fand. Wer verarbeiteten Kaffee in die EU einführen wollte, musste 30 Prozent Zoll zahlen; Rohkaffee war hingegen zollfrei. „Gegen so ein Ungleichgewicht kommt man nicht an“, sagt Ahlers. Zurück in Deutschland sprach der Bremerhavener Unternehmer mit dem zuständigen Ministerium in Berlin über diesen Missstand. Und ein Jahr später wurde der Zoll aufgehoben. Ob Ahlers Gespräche etwas dazu beigetragen haben oder ob auch hier der Zufall eine Rolle spielte, kann Ahlers nicht sagen. Er ist jedenfalls froh, dass es so kam.

Denn der Fall der Zollschranke war die Geburtsstunde für etwas, das heute seines Gleichen im deutschen Handel sucht: ein Kaffee, der zu 100 Prozent in Äthiopien hergestellt wird. Solino heißt die schon vor einiger Zeit gegründete Marke, die es in einigen Onlineshops gibt, mittlerweile aber etwa auch bei Edeka, Rewe und in den Filialen der Hamburger Drogeriekette Budnikowsky.

Eine weitere Herausforderung: Unterschiedliche Standards

Zusammen mit einem Röster aus Hamburg hat Ahlers beim Aufbau vor Ort in Afrika geholfen. Denn selbst ohne Zollschranke sei ihm klar gewesen, dass äthiopische Unternehmen es schwer haben würden. „Strichcodes auf Verpackungen spielen in Äthiopien etwa gar keine Rolle“, sagt Ahlers. Auch beim Druck der Etiketten und der Verpackung gebe es andere Standards. Bei Solino sollte das anders sein. Sechs Jahre habe es gedauert, um die Rösterei vor Ort auf europäisches Niveau zu bringen, Druckerei und Verpackung so aufzustellen, dass sie der Verbraucher in Deutschland akzeptiert.

Die Idee hinter diesem Projekt könnte man als „Handel statt Hilfe“ beschreiben. Denn während klassische Spenden, so Ahlers, häufig eine Abhängigkeit vom Geldgeber schafften, könnten Projekte wie Solino nachhaltig etwas bewirken. Für exportierten Rohkaffee bekommen äthiopische Unternehmen rund drei Euro pro Kilogramm. Wenn die gleiche Menge fertig verpackter Röstkaffee das Land verlässt, sind es hingegen bis zu neun Euro. „Gleichzeitig entstehen durch die Wertschöpfung auch besser bezahlte Jobs“, sagt Ahlers. Nun seien nicht nur die Kaffeebauern in die Produktion involviert, sondern auch Röster und Drucker. Letztere würden drei bis zehn Mal mehr verdienen als Kaffeebauern, die auf etwa 30 Euro pro Monat kommen.

Zusammenarbeit mit Kooperativen vor Ort

Trotzdem verzichtet Solino beispielsweise auf bekannte Fair-Trade-Labels. Ahlers glaubt, dass sie kaum etwas bewirken. „Wenn man etwas verändern will, muss man andere Jobs schaffen.“ Um trotzdem zu garantieren, dass auch die Kaffeebauern faire Löhne bekommen und gute Arbeitsbedingungen haben, arbeite man mit Kooperativen vor Ort zusammen.

Rund 250 Tonnen Röstkaffee hat Solino vergangenes Jahr exportiert. Im Vergleich zu den 250.000 Tonnen Rohkaffe, der jährlich Äthiopien verlässt, ist das wenig. Ahlers glaubt trotzdem, dass es einen Unterschied macht. „Wir sind erst am Anfang“, sagt er. In den nächsten Jahren sollen es rund 1000 Tonnen werden.

Im gleichen Zeitraum könnte auch die Zahl der Mitarbeiter steigen. Bislang sind rund 150 Arbeitsplätze durch das Projekt geschaffen worden. In einem Land, in dem 70 Prozent der Menschen von der Landwirtschaft leben, ist das wichtig. „Viele junge Leute sind gut ausgebildet, sie finden aber keine passenden Jobs“, sagt Ahlers. Die Gefahr, dass sie das Land verließen, sei groß. Mit ihnen ginge auch ihr Wissen. Was Ahlers hingegen begrüßt ist der Schritt, den ein Mitarbeiter nun gegangen ist. Er hat Solino verlassen und ist nach Sierra Leone gezogen. Mit seinem Wissen und seinen Erfahrungen will er dort ein ähnliches Unternehmen aufbauen und für mehr Wertschöpfung vor Ort sorgen.

Zur Sache

Die Entdeckung der Bohne

Äthiopien gilt als Wiege des Kaffees. Der Legende nach soll ein Ziegenhirte um das Jahr 900 in der Region Kaffa beobachtet haben, wie seine Tiere die roten Früchte eines Strauchs aßen und anschließend bis in die Nacht hinein herumsprangen. Der Abt eines nahem Kloster soll davon gehört haben und die Blätter und Früchte der Pflanze wie bei einem Tee aufgegossen haben. Auch er spürte eine belebende Wirkung. Wahrscheinlich durch den Sklavenhandel gelangte der Kaffee im 14. Jahrhundert auf die Arabische Halbinsel. Die Hafenstadt Mocha entwickelte sich später zu einem Handelszentrum für das begehrte Gut. So entstand der Name Mokka. Von dort verbreitete sich der Kaffee in die westliche Welt. 1673 wurde in Bremen im Haus Schütting das erste Kaffeehaus Deutschlands eröffnet.