Das Bosch-Werk in Bremen-Huchting soll geschlossen werden. Nach den Plänen der Geschäftsführung soll das Ende des Jahres passieren. (Frank Thomas Koch)

Die IG Metall hat die Belegschaft nach ersten Verhandlungen mit der Geschäftsführung des Autozulieferers Bosch zum Ausstand für diesen Donnerstag aufgerufen. Damit soll aus Sicht der Gewerkschaft wieder Bewegung in die Gespräche kommen. Der Warnstreik sollte zugleich ein Signal an den Konzern und die Kunden des Werks in Bremen-Huchting sein.

„Es ist ein harter Schlag“, äußerte sich ein junger Mitarbeiter zu Schließung des Standorts. „Wir wissen, dass die Automobilbranche gerade in schweren Zeiten steckt. Doch wir haben nicht erwartet, dass das Ende so schnell kommt.“

Die Fertigung von Lenksäulen soll nach Ungarn verlegt werden. Der Standort in Bremen verzeichnet laut Geschäftsführung seit mindestens sechs Jahren keinen Gewinn.

Am Donnerstag haben die Mitarbeiter der Nachtschicht um 4 Uhr ihre Arbeit niedergelegt. Rund 250 bis 300 Beschäftigte sollen sich nach Angaben der Gewerkschaft zeitweise am Warnstreik beteiligt haben. Dazu kamen auch Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) und Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke).

Gegen 9 Uhr wurde der Protest beendet. Die Belegschaft traf sich in der Kantine zu einer Besprechung mit der IG Metall, um im Anschluss den Dienst wieder anzutreten.