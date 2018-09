Klaus Platz: Die Idee hatte der damalige Hafensenator Borttscheller, der auch "Container-Schorse“ genannt wurde, anlässlich der 1000-Jahr-Feier. Er wollte mit einer solchen Feier den Seeleuten dafür danken, dass sie Bremen mit der Welt verbinden.

Der Kapitänstag bietet der Bremischen Seehafenverkehrswirtschaft eine hervorragende Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit der Bremischen Häfen in dem wunderbaren Ambiente der Oberen Rathaushalle zu präsentieren.

Ja, von Anfang an, also nach dem entsprechenden Senatsbeschluss von August 1965 übernahm die BHV die Organisation des Kapitänstages.

Ich muss Sie enttäuschen: Es gibt kein Organisationskomitee. Seit ich 2007 die Geschäftsführung der BHV übernommen habe, organisiere ich den Kapitänstag zusammen mit einer Mitarbeiterin im Wesentlichen allein.

Es ist ein Zusammentreffen von Tradition und Fortschritt.

Als wir 2008 das Menü von Fischcurry auf Lammcurry umgestellt haben, waren einige unserer Mitglieder irritiert, dabei hatte alles einmal mit einem Steak begonnen.

Ja, so war das, aber dann wollten wir einfach mal Neues - und Curry passt auch besser zur Seefahrt.

Die Veränderungen in der Schifffahrt mit immer kürzeren Liegezeiten in den Häfen, hat die Zahl der teilnehmenden Kapitäne in den letzten Jahrzehnten immer mehr schrumpfen lassen. Wir wollen an die Tradition früherer Kapitänstage anknüpfen und die Kapitäne wieder mehr in den Mittelpunkt stellen, was uns mit der Teilnahme von annähernd 60 Kapitänen in Uniform auch gelungen ist.

Ja, es werden auch weiterhin Spenden für die Bremer Seemannsmission gesammelt, wozu der Kapitänsredner, Hafenkapitän Mai, aufrufen wird.

Ja, das gehört seit etwa zehn Jahren dazu.

Zur Person

Klaus Platz

war 51 Jahre in einem Bremer Logistik-Unternehmen tätig. Außerdem war Platz, Jahrgang 1937, unter anderem Aufsichtsratsvorsitzender der dbh Logistik IT AG.