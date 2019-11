Die Lufthansa sagt wegen des angekündigten 48-Stunden-Streiks der Flugbegleiter insgesamt 1300 Flüge mit rund 180 000 betroffenen Passagieren ab. (Nicolas Armer)

Flugreisende müssen sich ab diesem Donnerstag auf Einschränkungen einstellen. Grund ist der 48-Stunden-Streiks der Lufthansa-Flugbegleiter. Die Fluggesellschaft streicht daher für beide Tage insgesamt 1300 Flüge. Davon betroffen sind auch Passagiere in Norddeutschland. An den Flughäfen in Bremen, Hamburg und Hannover wurden etliche Verbindungen zu den Drehkreuzen München und Frankfurt annulliert.

Am Hans-Koschnick-Airport hat die Lufthansa insgesamt 30 Flüge gestrichen, 15 am Donnerstag und 15 am Freitag. Betroffen sind Verbindungen mit den wichtigen Drehkreuzen München und Frankfurt. An diesem Donnerstag findet etwa nur der Flug um 6.35 Uhr nach Frankfurt statt – alle anderen Verbindungen in die Metropole am Main fallen aus. München soll an diesem Tag immerhin noch viermal angeflogen werden. Am Freitag soll es laut Notfallplan gar keine Reisen nach Frankfurt geben. Verbindungen der Lufthansa-Töchter Eurowings und Swiss nach Stuttgart beziehungsweise Zürich sind nicht beeinträchtigt.

Andrea Hartmann, Sprecherin des Bremer Flughafens, empfiehlt allen Lufthansa-Reisenden, sich im Vorfeld mit der Airline in Kontakt zu setzen und ihren aktuellen Flugstatus auf der Internetseite des Unternehmens zu überprüfen.

In Hamburg und Hannover ist die Situation ganz ähnlich. Laut Lufthansa-Angaben werden an beiden Flughäfen an die 40 Verbindungen von und nach München und Frankfurt ausfallen.

Am Mittwoch hatte die Lufthansa auf ihrer Website angekündigt, bis zum Abend alle betroffenen Passagiere auf andere Flüge umzubuchen. Wer ein Ticket für die Streiktage Donnerstag und Freitag besitzt, kann dieses einmalig umbuchen auf einen Flug der Lufthansa Group innerhalb der nächsten zehn Tage. Bei Verbindungen innerhalb Deutschlands können Tickets der Fluggesellschaft auf deren Homepage auch in Fahrscheine für die Bahn umgewandelt werden. Alternativ können Tickets ganz zurückgegeben werden. Reisende erhalten dann den Kaufpreis zurück.