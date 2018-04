Eurogate betreibt mehrere Containerterminal. (dpa)

Der Terminalbetreiber Eurogate hat 2017 seinen Jahresüberschuss um 12,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 85,2 Millionen Euro steigern können - trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, die sich sehr unterschiedlich auf die 14 Terminals der Bremer Unternehmensgruppe ausgewirkt haben: So brach am Eurogate-Terminal in Hamburg der Containerumschlag um etwa ein Viertel ein. Im Gegensatz dazu profitierten die Standorte Bremerhaven und Wilhelmshaven von der Restrukturierung der Reederei-Großallianzen.

Mit 14,4 Millionen Standardcontainern (TEU) stagnierte insgesamt das Containerumschlagsvolumen der Logistikgruppe, die mit ihren Terminals in sechs Ländern vertreten ist. Die Steigerung des Jahresüberschusses sei auf Sondereffekte sowie ein deutlich verbessertes Beteiligungsergebnis gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen, sagte Marcel Egger, Mitglied der Gruppengeschäftsführung, am Mittwoch bei der Präsentation der Jahreszahlen. Dass die Umsatzerlöse um 4,9 Prozent auf 607,9 Millionen Euro gesunken sind, resultiere vor allem aus den mit 25,6 Prozent deutlich rückläufigen Umschlagsmengen des Hamburger Eurogate-Terminals.

Insgesamt sei das Geschäftsjahr von der Umbruchphase in der Containerschifffahrt geprägt gewesen, so Vorsitzender Michael Blach. Die Konsolidierungswelle unter den Reedereien und der Trend zu Großcontainerschiffen mit bis zu 23000 TEU Transportkapazitäten hätten die Häfen und deren Betreiber vor große Herausforderungen gestellt. Der Eurogate-Container-Terminal-Wilhelmshaven, Deutschlands einziger Tiefwasserhafen, habe von dieser Entwicklung allerdings erneut profitieren können und steigerte seinen Containerumschlag um 15,1 Prozent auf 554.449 TEU.

Volkswagen-Konzern setzt auf Wilhelmshaven

„Das Geschäftsjahr 2017 hat uns gezeigt, dass wir viele Chancen haben, aber unsere Anstrengungen erhöhen müssen, um sie gewinnbringend nutzen zu können", so Blach. Positiv sei hervorzuheben, dass die Ocean Alliance den Standort Wilhelmshaven in ihr Netzwerk aufgenommen habe. "Erfreulich ist auch die Nachricht, dass der Volkswagen-Konzern auf den Standort setzt und dort ein Logistikzentrum errichten wird." Das gebe Wilhelmshaven zusätzlichen Aufwind. "Der anhaltende Trend zu Großcontainerschiffen von bis zu 23.000 TEU hat allerdings Auswirkungen auf unsere Prozesse. Im Sinne unserer Wettbewerbsfähigkeit setzen wir daher langfristig auf die Standardisierung und die Implementierung von Digitalisierungs- und Automatisierungstechnologien sowie die ständige Optimierung von Prozessen.“

Die drei Containerterminals in Bremerhaven verzeichneten 2017 laut Eurogate einen Anstieg des Umschlags um 0,9 Prozent auf 5,537 Millionen TEU. "Auf der einen Seite profitierte der Standort von der Restrukturierung der Reederei-Allianzen", sagte Blach. Dadurch hätte es am Eurogate-Container-Terminal Bremerhaven eine Steigerung der Umschlagsmenge um 15,5 Prozent steigern. "Auf der anderen Seite haben sich Kapazitätseinschränkungen durch Reparaturmaßnahmen an Containerbrücken und der Cyberangriff auf die Reederei Maersk Line im Juni auf den North-Sea-Terminal Bremerhaven und damit auf die Gesamtumschlagsbilanz des Standorts Bremerhaven ausgewirkt und den Anstieg niedriger als erwartet ausfallen lassen."

Was das laufende Geschäftsjahr angeht, erwartet das Unternehmen ähnliche Rahmenbedingungen wie 2017. "Denn nach wie vor bestimmen die Konsolidierungswelle der Reedereien und die Schiffsgrößenentwicklung den Markt", so Vorsitzender Blach. Unter anderem werde mit der Fusion der Reederei OOCL mit COSCO Shipping gerechnet - beides Unternehmen sind Kunden der Eurogate-Gruppe.