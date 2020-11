Das Kreuzfahrtschiff "MS Europa" hat derzeit im Neustädter Hafen festgemacht. (Christina Kuhaupt)

Bremen gehört nicht zu den Orten, die die MS „Europa“ auf ihren Touren normalerweise anläuft. Das Kreuzfahrtschiff von Hapag Lloyd Cruises, das 1999 in Dienst gestellt wurde, liegt derzeit im Neustädter Hafen. Wie viele andere Reedereien hat auch Hapag-Lloyd Cruises das Programm wegen der Corona-Pandemie zusammengestrichen. Für die „Europa“ seien keine Winterreisen geplant. Wer das weltweit einzige Kreuzfahrtschiff, das vom Kreuzfahrtführer „Berlitz Complete Guide to Cruising & Cruise Ships“ zwölf Mal in Folge mit „5-Sterne-plus“ ausgezeichnet wurde, sehen möchte, der kann dafür nicht einfach in den Neustädter Hafen spazieren. Dennoch gibt es eine Möglichkeit, das Schiff zu sehen, und zwar oben vom Deich aus, in Höhe des Wendeplatzes in Rablinghausen, wo die Buslinien 24, 61 und 62 enden.