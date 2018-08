Eventim setzt den Wachstumskurs fort. Die Hauptverwaltung des Tickethändlers ist in Bremen. (CARMEN JASPERSEN/DPA)

Der Tickethändler Eventim setzt seinen Expansionskurs weiter fort und erwirbt alle Anteile an seiner skandinavischen Tochtergesellschaft. Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. Seit 2016 war Eventim am Ticketanbieter Venuepoint innerhalb eines Joint Ventures bereits beteiligt. In Schweden, Norwegen und Dänemark ist die Tochter Eventim zufolge einer der Marktführer der Branche. Bisher gehörte dem Mitgesellschafter Nordisk Film die andere Hälfte der Anteile an Venuepoint. Nun besitzt Eventim mit der Hauptverwaltung in Bremen und dem Sitz in München das Unternehmen vollständig.

Der Konzern, gegründet und geführt von Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg, ist in Europa in Bezug auf die verkauften Tickets für Konzerte und Veranstaltungen schon Marktführer. Und Eventim ist weiter auf der Suche nach Möglichkeiten, im Bereich Ticketing und Live Entertainment zu wachsen und damit die Position am Markt zu verbessern. Jüngst gelang das in Spanien und Italien.

Im Mai sicherte sich Eventim die Mehrheit am spanischen Konzert- und Festivalveranstalter Doctor Music. Die Beteiligung liegt bei 63,5 Prozent. Im April kündigte der im Aktienindex MDax geführte Konzern seine Beteiligung beim Konzert- und Musicalveranstalter Vivo Concerti an. Damit stärkte das Unternehmen mit Ursprung in Bremen seine Marktposition in Italien weiter. Schon im vergangenen September übernahm Eventim den italienischen Konzert- und Eventveranstalter Vertigo aus Mailand.

Weitere Zukäufe scheinen angesichts dieser Entwicklung nur eine Frage der Zeit zu sein. Größter Konkurrent für Eventim ist der amerikanische Anbieter Ticketmaster mit Sitz in Kalifornien. In anderen europäischen Ländern gibt es daneben weitere lokale Anbieter – für Eventim Konkurrenz und Chance auf eine weitere Internationalisierung.

In 23 Ländern ist Eventim derzeit aktiv – in Europa und in Brasilien. In einigen Ländern dominiert das Unternehmen den Markt. 3000 Mitarbeiter beschäftigt der Konzern. Im vergangenen Jahr erreichte Eventim erstmals eine wichtige Wegmarke und erzielte mehr als eine Milliarde Euro Umsatz. Gerade im Geschäftsbereich Live Entertainment, dazu gehören Festivals und Konzerte von Künstler wie den Rolling Stones oder Helene Fischer, legte das Unternehmen in der Vergangenheit zu: Das Umsatzplus lag im Jahr 2017 bei 43 Prozent mit rund 627 Millionen Euro. Zur Eventim-Gruppe gehören auch die Veranstalter, die hierzulande unter anderem die Festivals "Hurricane", "Southside" sowie "Rock am Ring" und "Rock im Park" organisieren. Außerdem betreibt das Unternehmen eigene Veranstaltungsstätten.

Das Geschäft in Dänemark, Schweden und Norwegen soll ebenfalls weiter zulegen. „Die skandinavischen Länder sind für uns nicht nur dank ihrer Kaufkraft, sondern auch aufgrund ihrer ausgeprägten Digitalaffinität besonders attraktiv. Deshalb freuen wir uns sehr darauf, aktiv und langfristig zum weiteren Wachstum von Venuepoint beizutragen", sagte Alexander Ruoff, der im Vorstand von Eventim als Chief Operating Officer für das operative Geschäft zuständig ist. Die Ticketplattformen von Venuepoint wandern derzeit in die Systeme von CTS Eventim. In der IT-Branche spricht man dabei von Migration. Die Portale billetlugen.dk, eventim.no und eventim.se gehören dem skandinavischen Ticketanbieter. Nordisk Film war schon länger am Unternehmen beteiligt. 2012 stieg die Filmgesellschaft bei Venuepoint ein.

In Liverpool trägt eine Spielstätte seit Kurzem sogar den Namen des Unternehmens. Eventim erwarb gerade die Ticketing- und Namensrechte für das Liverpool Olympia. Ab sofort heißt das Konzerthaus "Eventim Olympia". Die Zahl der Veranstaltungen dort will Eventim UK deutlich erhöhen. Der Wachstumskurs in Europa geht weiter.