Der Tickethändler und Veranstalter CTS Eventim ist dank eines boomenden Geschäfts mit Online-Tickets und Tournee- und Konzertveranstaltungen kräftig gewachsen. (dpa)

Der im MDax notierte Konzern meldete am Donnerstag Gesamterlöse von 1,03 Milliarden Euro und damit knapp 25 Prozent mehr als 2016. Der Jahresüberschuss stieg um 19 Prozent auf 112,8 Millionen Euro. Damit festigte der Konzern in Europa seine führende Stellung in der Ticket- und Veranstaltungsbranche.

Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg sagte, mit dem Rekord gingen eine ganze Reihe weiterer positiver Entwicklungen einher, wozu auch der Ausbau des Online-Geschäfts zähle. Eventim verkaufte 2017 auf digitalen und mobilen Kanälen rund 48,9 Millionen Tickets - etwa 12 Prozent mehr als 2016. Insgesamt waren es mit Kinokarten und dem Verkauf von Eintrittskarten an stationären Verkaufsstellen 250 Millionen Tickets, darunter allein 100 Millionen Kino-Tickets in Deutschland, Spanien und Italien.

Für den Tournee- und Konzertbereich meldete Eventim trotz eines um rund 43 Prozent gestiegenen Umsatzes (626,7 Millionen Euro) beim Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) einen Rückgang von 25,5 auf 20,5 Millionen Euro. Hier hätten sich Anlaufverluste in Höhe von rund 10 Millionen Euro unter anderem für den Aufbau neuer Festivalmarken ausgewirkt. Der Hauptversammlung Anfang 8. Mai solle eine Dividende vorschlagen werden, die erneut mehr als 50 Prozent des Jahresüberschusses ausmache. Die Höhe soll bei 59 Cent (Vorjahr: 50 Cent) liegen. (dpa)