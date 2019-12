EWE und Deutsche Telekom wollen gemeinsam das Glasfasernetz in der Region ausbauen und dafür zusammen zwei Milliarden Euro investieren. Vom Bundeskartellamt gibt es dazu nun das Okay, allerdings unter Auflagen. (Peter Kneffel)

Der Oldenburger Energieversorger und Telekommunikationsanbieter EWE darf zusammen mit der Deutschen Telekom im Nordwesten Niedersachsens, in Bremen und in Teilen Nordrhein-Westfalens ihr Glasfasernetz ausbauen. Dafür haben beide Unternehmen aber Zugeständnisse ans Bundeskartellamt machen müssen, das diese Kooperation genehmigen muss. So hat die Behörde verfügt, dass dritten Unternehmen ein Zugang zum Netz zu gewähren ist.

Damit ist ein wesentlicher Schritt geebnet, dass EWE, zu der Bremens Energieversorger SWB gehört, und Deutsche Telekom ein gemeinsames Tochterunternehmen gründen können, mit dem sie das Glasfasernetz ausbauen wollen. Beide Unternehmen wollen für den Netzausbau jeweils in den kommenden zehn Jahren eine Milliarde Euro investieren. Nach Angaben beider Unternehmen könnten von dem Netzausbau bis zu 1,5 Millionen Haushalte in Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen profitieren. Die Bundesnetzagentur hatte bereits vor einem Jahr die Zustimmung für das neue Tochterunternehmen gegeben. Doch das Bundeskartellamt musste ebenso seine Zustimmung geben und prüfen, inwiefern das neue Unternehmen eine marktbeherrschende Stellung einnimmt.

Ausbau auch im ländlichen Raum

Demnach verpflichten sich EWE und Telekom nun zum Ausbau von 300.000 Anschlüssen bis zum Endkunden mit Glasfaserkabeln in den nächsten vier Jahren, die zum Teil auch im ländlichen Raum sind und von öffentlicher Förderung ausgeschlossen sind. Laut Bundeskartellamt wird damit in dem Gebiet deutlich mehr ausgebaut als ursprünglich im Rahmen der Kooperation geplant ist und als bei einem unabhängigen Ausbau der Unternehmen zu erwarten wäre.

Dritten Unternehmen soll der Zugang zum neuen Netz und zu hochwertigen technischen Vorleistungsprodukten gewährt werden. Innerhalb einer bestimmten Frist wird ein konkreter Anteil der ausgebauten Anschlüsse konkurrierenden Telekommunikationsunternehmen überlassen, die diese dann gegenüber den Endkunden selbst vermarkten können.

Keine Diskriminierung von Wettbewerbern

Das Bundeskartellamt hat EWE und Telekom dazu verpflichtet, dass sie es zu unterlassen haben, Abwehrmanöver gegen andere Telekommunikationsunternehmen zu fahren, die ebenfalls Glasfasernetze ausbauen wollen. Außerdem werden EWE und Deutsche Telekom weiterhin unabhängig voneinander an Ausschreibungen teilnehmen, bei denen es staatliche Förderung von gigabitfähigen Telekommunikationsnetzen gibt - insbesondere im ländlichen Raum, in dem ein eigenwirtschaftlicher Ausbau nicht möglich ist.

EWE-Sprecher Mathias Radowski betont, dass man auch zuvor schon zugesichert hatte, das neue Glasfasernetz allen interessierten Mitbewerbern zur Verfügung zu stellen: „Mit den Zusagen gegenüber dem Bundeskartellamt haben wir diese Ziele nun auch formal abgesichert. Die Kunden und auch andere Telekommunikationsanbieter können sich darauf verlassen, dass wir den geplanten Ausbau und die Öffnung des Netzes umsetzen werden.“

Kartellamt sieht derzeit geringe Nachfrage nach Gigabit-Anschlüssen

Das Bundeskartellamt geht nach seiner vorläufigen Bewertung davon aus, dass die Kooperation ohne diese Auflagen zu einer Verlangsamung des Ausbaus gigabitfähiger Netze führen könne. Dabei geht die Bonner Behörde auch davon aus, dass derzeit die Nachfrage von Endkunden nach solchen Anschlüssen mit sehr hohen Bandbreiten noch gering ist: „Reine Glasfasernetze sind in Deutschland nach wie vor nicht stark verbreitet und erreichen eine verhältnismäßig geringe Abdeckung bezogen auf die angeschlossenen Haushalte. Der wesentliche Treiber des Ausbaus ist für die Unternehmen in der derzeitigen Marktphase das Bestreben, konkurrierenden Unternehmen beim Ausbau zuvorzukommen und sich für die künftig steigende Nachfrage nach höheren Bandbreiten einen wettbewerbsrelevanten Vorsprung zu sichern (,First-Mover-Advantage').“

Bei einer Kooperation der wesentlichen Anbieter in den betroffenen Markträumen sieht das Kartellamt die Gefahr, dass dieser Wettbewerbsdruck im Hinblick auf den Ausbau zumindest gedämpft wird und die Unternehmen weniger Anreize hätten, die notwendigen hohen Investitionen zu tätigen. Der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt, äußerte seine Bedenken so: „Wenn die größten Anbieter von Internetanschlüssen in der Region künftig zusammenzuarbeiten, hat dies aber auch erhebliche Auswirkungen auf den Wettbewerb. Wir müssen daher sicherstellen, dass der Ausbau durch die Kooperation wirklich beschleunigt wird und dass es dritten Unternehmen nicht erschwert wird, sich ebenfalls in der Region zu engagieren.“ Um beides zu gewährleisten, habe das Kartellamt entsprechende Zusagen von EWE und Telekom verlangt. Diese betreffen auch den Ausbau im ländlichen Bereich.

„Kooperation könnte Wettbewerber abhalten“

Das Bundeskartellamt bewertet es so, dass die ursprüngliche Kooperation zwischen EWE und Telekom Möglichkeiten erlaubt hätte, Wettbewerber von einem Ausbau in der Region abzuhalten. Die Behörde befürchtet dabei, dass vorrangig in bestehenden Kabelgebieten ausgebaut worden wäre. Denn die Kabelnetzbetreiber mit ihren leistungsfähigen Netzen würden laut Wettbewerbshütern einen gewissen Ausbaudruck auf die Beteiligten ausüben.

Die Zusagen hat das Bundeskartellamt heute durch förmlichen Beschluss, der auf sechs Jahre befristet ist, für bindend erklärt. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Für das geplante Gemeinschaftsunternehmen von EWE und Telekom läuft noch ein sogenanntes Fusionskontrollverfahren. Das soll spätestens im Januar 2020 abgeschlossen sein. „Sobald das geschehen ist, wollen wir das Unternehmen schnellstmöglich gründen und mit dem Ausbau beginnen“, sagte EWE-Sprecher Radowski abschließend.