Die Konzernzentrale der EWE in Oldenburg – der Energieversorger sucht für 26 Prozent seiner Anteile einen neuen Inverstor.

Die EWE AG sucht aus strategischen Gründen einen Investor und will an ihn 26 Prozent der Aktien verkaufen. Der Konzern leitete nun den entsprechenden Prozess ein. Demnach sind potenzielle Bieter aufgerufen, innerhalb von zwei Wochen, also bis zum 21. März 2019, und zwar um 12 Uhr Berliner Zeit ihr Interesse zu bekunden.

Dass das Unternehmen, zu dem der Bremer Energieversorger SWB gehört, sich einen strategischen Partner sucht, ist bereits seit vergangenem Jahr bekannt. Denn im Zuge eines Tauschgeschäfts hatte sich der süddeutsche Energiekonzern EnBW 2016 schrittweise von seinem 26-Prozent-Anteil an EWE getrennt. EWE verfügt nach eigenen Angaben über eine gute Ausgangslage, um die Chancen zu ergreifen, die sich aus Energiewende und Digitalisierung ergeben, und um beide Entwicklungen aktiv mitzugestalten.

Dazu hat EWE-Chef Stefan Dohler im vergangenen Jahr die Strategie 2018 vorgestellt. Demnach sieht er für den Konzern mit Sitz in Oldenburg Wachstumschancen bei erneuerbaren Energien, Mobilität, neuen Speicherlösungen, Energiedienstleistungen und Vernetzung von Daten. Vorstand und Führungskräfte des Konzerns haben im vergangenen Jahr alle Geschäftsfelder überprüft und entschieden, auf welche sich EWE konzentrieren will. Als für EWE strategisch unbedeutend hat die Führung dabei etwa die Bereiche Erdgasspeicher und Offshore-Windparks identifiziert. In den kommenden Jahren will EWE umfassend in einen Glasfaserausbau investieren und so die Basis für die Digitalisierung des Nordwestens schaffen.

Wert auf 1,6 Milliarden Euro geschätzt

Der Verkaufsprozess für das Paket soll im Laufe des Jahres abgeschlossen sein. Die Aufforderung zur Interessensbekundung wurde an diesem Donnerstag in der Financial Times veröffentlicht. Das mit dem Verkauf betraute Unternehmen ist die Citigroup. An sie sollen sich interessierte Parteien per E-Mail unter InterestInEWE@citi.com wenden.

Das „Handelsblatt“ hatte im Januar berichtet, dass Insider das zum Verkauf stehende Paket auf einen Wert von bis zu 1,6 Milliarden Euro schätzen. Demnach seien es vor allem Finanzinvestoren, die sich dafür interessieren könnten, wie beispielsweise der deutsche Versicherer Allianz, aber auch Pensionsfonds aus der ganzen Welt. Denn bei denen sind Aktien von Energieversorgern als defensive Werte innerhalb ihres Portfolios durchaus geschätzt.