EWE und Deutsche Telekom wollen gemeinsam das Glasfasernetz in der Region ausbauen und dafür zusammen zwei Milliarden Euro investieren. (Patrick Pleul/dpa)

Das Bundeskartellamt erlaubt dem Oldenburger Energieversorger und Telekommunikationsanbieter EWE und der Deutsche Telekom, gemeinsam das Glasfasernetz im Nordwesten auszubauen. Allerdings hat die Behörde am Donnerstag ihre Genehmigung an Auflagen geknüpft: Wettbewerbern ist ein Zugang zum schnellen Netz zu gewähren. EWE und Telekom wollen in den kommenden vier Jahren 300.000 Haushalte und Unternehmen im Weser-Ems-Raum, in Bremen und Teilen Nordrhein-Westfalens mit schnellem Glasfasernetz versorgen. Viele der Anschlüsse sollen sich im ländlichen Raum befinden.

Die Zustimmung ist ein wesentlicher Schritt, damit die EWE, zu der Bremens Energieversorger SWB gehört, und die Deutsche Telekom ein gemeinsames Tochterunternehmen für den Netzausbau gründen können. Auf die kommenden zehn Jahre gerechnet wollen sie zusammen zwei Milliarden Euro investieren. Nach Angaben beider Unternehmen könnten von dem Netzausbau bis zu 1,5 Millionen Haushalte in Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen profitieren. Die Bundesnetzagentur hatte bereits vor einem Jahr die Zustimmung für das neue Tochterunternehmen gegeben. Doch das Bundeskartellamt musste prüfen, inwiefern das neue Unternehmen eine marktbeherrschende Stellung einnimmt. Die Entscheidung darüber wurde in diesem Jahr mehrmals verschoben.

In dieser Zeit ging es wohl auch darum, wie Wettbewerbern der Zugang zum neuen Netz zu gewähren ist. Das Kartellamt hat nun verfügt, dass nach einer bestimmten Frist ein Anteil der ausgebauten Anschlüsse konkurrierenden Telekommunikationsunternehmen überlassen werden muss. Die Wettbewerber können diese dann gegenüber den Endkunden selbst vermarkten. Welche Entgelte EWE und Telekom dafür kassieren dürfen, steht allerdings noch nicht fest. Laut Bundesnetzagentur müssen dazu erst noch entsprechende Regelungen getroffen werden.

EWE-Sprecher Mathias Radowski betonte am Donnerstag, dass man schon zuvor allen interessierten Mitbewerbern den Zugang zum neuen Glasfasernetz garantiert habe: "Mit den Zusagen gegenüber dem Bundeskartellamt haben wir diese Ziele nun auch formal abgesichert. Die Kunden und auch andere Telekommunikationsanbieter können sich darauf verlassen, dass wir den geplanten Ausbau und die Öffnung des Netzes umsetzen werden."

Keine Diskriminierung von Wettbewerbern

Bei einer Kooperation der wesentlichen Anbieter in der genannten Region sah das Kartellamt die Gefahr, dass dies den Wettbewerbsdruck für einen Ausbau zumindest gedämpft hätte. Es hätte anderen Unternehmen weniger Anreize gegeben, die notwendigen hohen Investitionen zu tätigen, wie Kartellamtspräsident Andreas Mundt sagte: "Wenn die größten Anbieter von Internetanschlüssen in der Region künftig zusammenzuarbeiten, hat dies auch erhebliche Auswirkungen auf den Wettbewerb. Wir müssen daher sicherstellen, dass der Ausbau durch die Kooperation wirklich beschleunigt wird und dass es dritten Unternehmen nicht erschwert wird, sich ebenfalls in der Region zu engagieren."

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sieht in der Genehmigung ein wichtiges Signal für den Ausbau von Glasfasernetzen in Niedersachsen. Althusmann sagte dem WESER-KURIER: "Wir begrüßen die Klarstellung, dass schon in den ersten Jahren auch der ländliche Raum von den Investitionen der Kooperation profitieren soll. Die Auflagen des Bundeskartellamtes stellen sicher, dass sich ein fairer Wettbewerb unter den verschiedenen Anbietern entwickeln kann.“ Der Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten begrüßte die Entscheidung des Kartellamts ebenfalls, mag derzeit aber noch nicht abschätzen, ob die Regelungen ausreichen, um den Wettbewerb zu sichern.

Bis Ende Januar will das Bundeskartellamt nun noch formal über die Genehmigung der gemeinsamen Glasfasertochter von EWE und Telekom entscheiden. "Sobald das geschehen ist, wollen wir das Unternehmen schnellstmöglich gründen und mit dem Ausbau beginnen", sagte EWE-Sprecher Radowski. Damit nimmt nun langsam das Form an, was EWE-Vertriebsvorstand Michael Heidkamp und Telekom-Vorstandschef Tim Höttges ziemlich genau vor zwei Jahren in Bonn mit einer Absichtserklärung in Gang gebracht hatten.

+++ Dieser Artikel wurde am 6. Dezember um 6:39 aktualisiert. +++