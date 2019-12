Ab jetzt geht es französischer zu beim Oldenburger Energieversorger EWE: Adrian-Direktor Michael Reuther (links) und EWE-Vorstandsvorsitzender Stefan Dohler unterschreiben den Vertrag über die strategische Partnerschaft. (EWE)

Der norddeutsche Energieversorger EWE, zu dem die Bremer SWB gehört, verkauft 26 Prozent seiner Anteile an den französischen Infrastrukturinvestor Ardian. Das teilte EWE am Freitag in Oldenburg mit und bestätigte damit frühere Medienberichte. Die neuen Partner wollten vor allem in die strategischen Bereiche erneuerbare Energien, Telekommunikation und Netze investieren. Sowohl EWE-Vorstandschef Stefan Dohler als auch Michael Reuther, der bei Ardian der Direktor des Infrastruktur-Teams ist, betonten, dass die Partnerschaft langfristig angelegt ist. Dazu sagte Reuther: „Wir handeln in Jahrzehnten und denken in Generationen.“

Dohler selbst erhofft sich von dieser Partnerschaft Impulse für die EWE und will ebenso Impulse ins Portfolio von Adrian geben. Der Investor hat seinen Ursprung beim französischen Versicherungskonzern Axa und trägt seit 2013 den Namen Ardian. Derzeit verwaltet Ardian knapp 87 Milliarden Euro, die in Unternehmen auf der ganzen Welt investiert sind. Eine ganze Reihe der Firmen sind in der New Economy unterwegs. Das niedersächsische Versicherungsunternehmen Talanx mit Sitz in Hannover wird als Co-Investor diese strategische Partnerschaft begleiten. Außerdem wird Ardian mit einem Büro in Düsseldorf präsent sein.

Zum Kaufpreis wollten sich Dohler und Reuther nicht äußern. Laut „Handelsblatt“ zahlt Ardian für diese Beteiligung 1,5 Milliarden Euro. Die Anteile, die Ardian nun übernommen hat, gehörten einst der Energie Baden-Württemberg (EnBW). Die hatte erst 20 Prozent abgegeben, und im Juni die restlichen sechs Prozent. Dies machte den Weg für die EWE frei, um sich nach einem neuen strategischen Partner umzuschauen. Diese Suche hat nun ein Ende.

Dem Vertrag muss noch das Bundeskartellamt zustimmen, was wohl noch einige Monate dauern wird. EWE versorgt im Nordwesten Deutschlands und in Brandenburg etwa zwei Millionen Kunden mit Strom, Gas und Telekommunikation. 2018 lag der Umsatz bei 5,7 Milliarden Euro. EWE gehörte bislang überwiegend den Städten und Landkreisen im Weser-Ems-Gebiet, was sich auch im Aufsichtsrat der EWE widerspiegelt. In diesem Gremium werden neben Bürgermeistern und Landräten in Zukunft auch zwei Vertreter von Ardian Mitglied sein.