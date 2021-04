Der Oldenburger Energiekonzern EWE, zu dem die Bremer SWB gehört, will jedes Jahr beim Windstrom an Land eine zusätzliche Leistung von 200 Megawatt schaffen. Bis 2035 will das Unternehmen klimaneutral sein. (EWE)

Der Oldenburger Energiekonzern EWE will ab 2022 seinen Kunden im Grundtarif standardmäßig Ökostrom liefern. Das sagte der Vorstandsvorsitzende Stefan Dohler am Mittwoch bei der Präsentation der Bilanzzahlen. Damit soll das Grundprodukt „grün“ werden, wie es Dohler bezeichnete. Der Strom dafür werde aus Wasserkraft in Skandinavien generiert. Laut Unternehmen gilt es für 330.000 der insgesamt 925.000 Kunden. Damit wären dann 85 Prozent aller EWE-Kunden bereits klimaneutral. Bis 2025 will die EWE insgesamt klimaneutral werden.

Außerdem soll es in Zukunft ein Angebot geben, bei dem bis zu 25 Prozent des Stroms aus der Region kommen – und zwar vom Windpark Riffgat nordwestlich von der Insel Borkum. Das ehrgeizige Ziel der EWE ist generell, jedes Jahr 200 Megawatt Leistung an zusätzlichem Windstrom über Anlagen auf dem Festland zu schaffen. Dazu sagte Dohler: „Wir brauchen einen ambitionierteren Ausbau bei den grünen Energien, sonst werden wir die Klimaziele 2030 und 2040 verfehlen.“ Damit wandte er sich an die Politik, ihre Hausaufgaben zu machen. Doch auch die Kunden seien gefragt, diesen Weg mitzugehen. Um die Ausbauziele umsetzen zu können, brauche es an allen Stellen mehr Geschwindigkeit. „Auch die personelle Ausstattung der Behörden muss besser werden“, ergänzte der EWE-Vorstandsvorsitzende. Denn auch hier könne ein Mangel die Genehmigung neuer Windanlagen verzögern.

Mehr zum Thema EWE und Uniper mit gemeinsamem Projekt Wasserstoffhub in der Wesermarsch Langsam nimmt die Wasserstoffspeicherung in der Kaverne im Landkreis Wesermarsch immer konkretere Formen an. Außerdem hat Energieversorger EWE nun eine Kooperation mit ... mehr »

Ansonsten zeigte sich der Energieversorger vor dem Hintergrund der Pandemie zufrieden mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank um drei Prozent auf 442 Millionen Euro. Die Investitionen stiegen um knapp zwölf Prozent auf 646 Millionen Euro. Bei der Bremer SWB, der Konzerntochter der EWE, sank das operative Ebit um 17 Millionen Euro auf 54 Millionen Euro. EWE-Finanzvorstand Wolfang Mücher sagte dazu: „Die SWB ist stärker von der Pandemie betroffen.“ Bei den industriellen Großkunden Daimler und Arcelor-Mittal habe es nicht die Umsätze wie sonst gegeben. Das schlage sich entsprechend im Ergebnis nieder. Detaillierte Zahlen und eine Prognose für das laufende Jahr will Bremens Energieversorger in gut einer Woche nennen.