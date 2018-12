Das ehemalige Gebäude der Beluga-Gruppe in Bremen. (Karsten Klama)

Der Untergang der Beluga-Reederei schlägt weiter Wellen. Wie das Bremer Landgericht am Donnerstag mitgeteilt hat, kommt es zu einem Zivilrechtsstreit zwischen dem Insolvenzverwalter dreier Gesellschaften aus der ehemaligen Beluga-Gruppe und den früheren Geschäftsführern dieser Unternehmen. Die Forderungen gegen die Männer belaufen sich auf Beträge zwischen rund 17 500 Euro und gut 22 Millionen Euro.

Der zentrale Vorwurf geht nach Angaben des Gerichts in allen drei Verfahren dahin, dass die Geschäftsführer Zahlungen aus dem Vermögen der Gesellschaften zu einem Zeitpunkt veranlasst hätten, als diese Firmen Anfang 2011 bereits insolvenzreif gewesen seien. Die Manager hätten das gewusst oder zumindest wissen müssen, sie seien deshalb zur Rückzahlung verpflichtet. Betroffen sind Beluga Shipping GmbH, Beluga Chartering GmbH und Beluga Marine Services GmbH&Co. KG. Die Beklagten verteidigen sich laut Gericht im Wesentlichen damit, dass im maßgeblichen Zeitraum noch nicht erkennbar gewesen sei, dass die Gesellschaften vor der Pleite standen.

Im März war Beluga-Chef Niels Stolberg vom Bremer Landgericht wegen Kreditbetrugs, Untreue in besonders schwerem Fall und der Fälschung von Geschäftsunterlagen zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Die drei anderen Angeklagten aus dem Management hatten in unterschiedlicher Dosierung Bewährungsstrafen bekommen. Kern der Vorwürfe war, dass das Unternehmen Eigenkapital vorgetäuscht hatte, um an Darlehen für den Bau von Schiffen zu kommen. Stolberg hat Revision eingelegt, die Staatsanwaltschaft auch. Solange das Urteil gegen den Ex-Reeder nicht rechtskräftig ist, bleibt er von Haft verschont.

Der Termin vor der 6. Zivilkammer des Bremer Landgerichts ist am Donnerstag, 13. Dezember, um 11 Uhr im Saal 130.