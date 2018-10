Beim autonomen Fahren geht es längst nicht so schnell voran, wie vor ein paar Jahren erwartet. (Frank Thomas Koch)

Wann finden die Autos allein zum Ziel? An diesem Freitag biegen die Besucher noch selbst links auf die Zufahrt des Campus der Jacobs University ab. Dort geht es am Pförtner vorbei, auf den Parkplatz rechts rein. Wie lange es dauert, bis die Fahrer nicht mehr selbst das Lenkrad umgreifen müssen? Die Euphorie für das autonome Fahren ist zumindest einer Portion Realismus gewichen.

Denn längst geht es nicht so schnell voran, wie vor ein paar Jahren erwartet. Das machten Experten in der Diskussion der Konferenz des WESER-KURIER AutoDigital in der Jacobs University deutlich. „Das autonome Fahren ist die Technik von übermorgen“, sagte Christof Büskens von der Uni Bremen. Der Industriemathematiker beschäftigt sich in seiner Arbeitsgruppe mit dem autonomen Fahren.

Überzeugt ist Experte Büskens dennoch von der Technologie. Irgendwann in der Zukunft gebe es genau zwei Autos: die von Computer gesteuerten und die von Hormonen. In der Diskussion zum Thema „Wenn die Autonomen kommen“ stimmte Rainer Mehl vom Manufactoring, Automotive and Life Sciences in München Büskens zu: „Die Stufe des vollautomatischen Fahrens wird noch eine ganze Weile dauern. Einen Massenmarkt wird es nicht vor 2040 geben.“ Zunächst gebe es vielleicht punktuell erste Robotertaxis. Doch auf dem Podium ist man sich sicher: Bis die ersten Taxis vor dem Bremer Hauptbahnhof stehen, vergehen einige Jahre.

Zweifel an den intelligenten Autos brachten zuletzt Rückschläge – sogar tödliche Unfälle mit autonomen Fahrzeugen. „Das senkt massiv die Akzeptanz der Menschen“, ist Mehl überzeugt. Doch er sieht definitiv Vorteile der Technik und wünscht sich im täglichen Berufsverkehr Hilfe am Steuer: „Am Wochenende fahre ich gerne. Doch unter der Woche hält sich die Freude am Fahren in sehr überschaubaren Grenzen.“

„Wann sind wir endlich da?“

Zeit ist nicht nur für Entwicklungen der Autos und der nötigen Infrastruktur notwendig. Markus Schneider, Innovationschef bei Continental in Frankfurt am Main, sieht zudem, dass es erst eine Phase brauche, bis die Menschen Vertrauen in das autonome Fahren gewinnen. Statt großer Sprünge, gibt es kleine Schritte: Continental versuche, erste Aufgaben mit den Herstellern zu automatisieren und damit in Serie zu gehen. „Das autonome Auto hat sicherlich eine evolutionäre Entwicklung.“

Dem stimmte Büskens zu. Die ganze Geschichte des Automobils sei die einer kontinuierlichen Weiterentwicklung gewesen. „Da hat nie was stillgestanden.“ Bis die Serienreife eines vollautomatischen, ganz ohne Fahrer auskommenden Autos stehe – die sogenannte fünfte Stufe – dauere es noch lange Zeit. Kindheitserinnerungen weckte die Frage nach der Geschwindigkeit bei Experte Christof Büskens von der Uni Bremen. Er müsse daran denken, wie er seine Eltern bei Reisen immer wieder gefragt habe: Wann sind wir endlich da? „Je öfter ich gefragt habe, umso länger hat die Fahrt gefühlt gedauert.“

Ob die Digitalisierung der Industrie mehr Jobs bringt? Andrei Costea, Geschäftsführer von T&S Engineering, hält es in jedem Fall für nötig, bereits jetzt zu verstehen, welche Veränderungen es gibt. Doch neue Möglichkeiten sieht er bereits jetzt bei den Automobilherstellern. Wenn das autonome Fahren komme, dann veränderten sich zum Beispiel die Ansprüche an die Einrichtung des Autos. „Das ist eine komplett andere Welt“, sagte Costea, der an der Jacobs University studiert hat. Designer und Künstler seien da gefragt. Wenn Bremen weiter Autos produzieren wolle, sei aber auch klar, dass es darum gehe, die nötigen Talente zu haben, um vom Wachstum durch die Digitalisierung zu profitieren.

„Das Spiel ist noch nicht zu Ende.“

Experte Rainer Mehl sieht dabei die Automobilindustrie in Deutschland insgesamt unter Druck. Die Unternehmen entwickelten sich zu Mobilitätskonzernen. Doch Konkurrenz entstünde durch die großen Plattformen: Google, Amazon, Apple oder Alibaba. "Da gibt es in Deutschland mit Ausnahme von SAP keinen einzigen Player." Moderator Philipp Jaklin, Leiter des Ressorts Wirtschaft beim WESER-KURIER, fragte im Anschluss, ob die Autohersteller, die nun fortwährend in die Zukunft investierten, überhaupt den langen Atem dafür haben, bis die Selbstfahrer auf die Straße kommen.

Mehl sieht im Rückstand durchaus einen Knackpunkt: "Da kommt ein Teil der Bedrohung her." Denn die Plattformen seien durchaus in der Lage, Akteure zu übernehmen. "Die Plattformen haben auf dem Weg zum Mobilitätsanbieter zum Glück ihre ganz eigenen Schwierigkeiten. Das Spiel ist noch nicht zu Ende." Definitiv sei etwas verschlafen worden: die notwendige Infrastruktur aufzubauen. „Da hat Deutschland einen massiven Standortnachteil gegenüber China, USA, aber auch gegenüber Korea, Indien, Japan und neuerdings Frankreich."

In seinem Beitrag wies Stefan Muhle, Staatssekretär für Digitalisierung im Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, ebenfalls auf Versäumnisse hin. Niedersachsen investiere gerade viel, um endlich Funklöcher zu stopfen und für eine Versorgung mit schnellem Internet zu sorgen. Es gehe darum, endlich die weißen Flecken auf der Landkarte wegzubekommen. „Digitalisierung ist kein Luxusgut, sondern die Basis für den Wohlstand der Zukunft.“ Die Zukunft der Automobilindustrie sei für Niedersachsen von allergrößter Bedeutung. Muhle plädierte dabei für den Zusammenhalt zwischen Bremen und Niedersachsen. „Darum sind solche Konferenzen wichtig.“

Im zweiten Panel am Nachmittag ging es unter der Überschrift "Autoland Deutschland: Zwischen Dieselskandal und Elektrovisionen" in der von Nils Kreimeier, Redakteur bei Capital, moderierten Runde um Alternativen zum Auto und mögliche Antriebsarten. Capital ist Medienpartner der AutoDigital. „Wir sind aus mehreren Gründen an einer Epochenwende", sagte Claudia Kemfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, eingangs. Denn man müsse sich von Öl, Gas und Kohle verabschieden. Zudem müsse es eine Lösung wegen der erheblichen Schadstoffbelastung durch Verbrennungsmotoren geben. "Wir sind mitten im Umbruch. Ich kann nur hoffen, dass die Autobranche das auch umsetzt, weil andere in der Welt sehr viel tun."

Autos könnten ganz anders aussehen

Angesichts der Entwicklung des neuen elektrischen Mercedes EQC in der Hansestadt sagte Kemfert: „Ich freue mich, dass Bremen Teil der Lösung ist.“ Die Wissenschaftlerin plädierte dafür, aber nicht immer nur auf den möglichen Verzicht abzuzielen. Wenn die Verkehrswende gelinge, hin zu Alternativen zum Auto, dann steige die Lebensqualität.

Im Anschluss sprach Moritz Döbler, Chefredakteur des WESER-KURIER, mit einem, der sich selbst als „Mobilitätsphilosoph“ versteht: der Zukunftsforscher Alexander Mankowsky. Seit fast 30 Jahren arbeitet er bei Mercedes in unterschiedlichen Funktionen. „Wie muss man sich das eigentlich vorstellen, wenn Sie forschen?“, wollte Döbler wissen. Futurist Mankowsky betonte, dass es für ihn besonders wichtig sei, ein Gefühl für Zeit zu haben, um Entwicklungsstufen der Branche nachzuvollziehen. „Sonst kommt alles immer plötzlich über einen.“

In Zukunft könnten Autos ganz anders aussehen. Für den einen sei es ein Büro, für den anderen könne es das Wohnzimmer sein, wenn der Computer das Lenkrad übernehme. Klar sei, dass es für die Menschen nie einfach nur um den Transport gehe, sagte Mankowsky. Die Menschen wollten sich auf ihrem Weg positiv entwickeln. „Wenn jemand vom Transport von A nach B spricht, wissen Sie, Mobilität ist nicht sein Ding.“ Mankowsky selbst fährt einen Mercedes Baujahr 1992.