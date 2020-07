In seinen letzten Lebensjahren zog es Ex-Vulkan-Chef Friedrich Hennemann wieder in die Politik. Er kandidierte 2016 und 2018 um den Landesvorsitz bei der Bremer SPD. (Frank Thomas Koch)

Der frühere Chef der Bremer Vulkan-Werft, Friedrich Hennemann, ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Das hat die Bremer SPD aus dessen Umfeld erfahren. Hennemann ist im Zuge der Vulkan-Pleite als äußerst umstrittene Person in die Bremer Wirtschaftsgeschichte eingegangen. Mit Hennemann, SPD-Mitglied, Senatsdirektor und Wirtschaftsstaatsrat, war 1987 ein senatstreuer Beamter an die Konzernspitze berufen worden. Er wollte den ­Vulkan zu einem globalen maritimen Technologiekonzern ausbauen. Auf seiner Einkaufsliste standen Werften in Bremer­haven und Wilhelmshaven, die Ma­schinenfabrik Dörries Scharmann in ­Mönchengladbach, der Marine-Elektronikspezialist Krupp Atlas und andere ­Firmen. 1992 folgte ein umstrittener Coup: Nach dem Fall der Mauer übernahm der Vulkan mit den Werften in Wismar, Stralsund und dem Dieselmotorenwerk Rostock fast die gesamte ostdeutsche Werftindustrie.

1995 trat Henneman nach Liquiditätsproblemen beim Vulkan auf Druck der Banken zurück. 1996 folgte der Konkurs. Die letzte Schicht war am 15. August 1997. Danach begann das große Aufräumen. Untersuchungsausschüsse in Bonn, Bremen und Schwerin stellten später fest: Subventionsmentalität, ein unüberschaubares Geflecht von Beteiligungen und mangelhafte Kontrolle hätten zum absehbaren Crash geführt. Von Bremen bis Schwerin standen Wirtschaftspolitiker vor einem Scherbenhaufen.

Damals hatte der Verbund 23.000 Beschäftigte in West- und Ostdeutschland. 9000 verloren ihre Jobs, davon mehr als 2000 in Bremen. Die Treuhandnachfolgerin BVS stellte Strafanzeige gegen den früheren Vulkan-Vorstand wegen zweckwidriger Verwendung von Beihilfen in Höhe von etwa 220 Millionen Euro. EU-Fördergelder für Ost-Werften sollen in maroden West-Firmen des Verbundes versickert sein. Nach 14 Jahren mit Prozessen und ­Revisionen wurde das Verfahren ein­gestellt.

„Seine eigene Vision überschätzt“

Der Bremer Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel sagte über Hennemann: „Er war aus seinem Selbstverständnis heraus ein Visionär. Seine Vision war es, dass die Meere zu Schiffsautobahnen werden, weshalb der Vulkan zum großen Technologiekonzern aufsteigen müsse. Dabei hat er seine eigene Vision total überschätzt.“ Laut Hickel fehlte damals eine Kontrollinstanz, die Hennemanns Visionen hätte bändigen können: „Alle hatten sich ihm untergeordnet.“ Laut Hickel hatte Hennemann auch nicht erkannt, dass sich seine Vision nicht verwirklichen ließ.

In den letzten Jahren wollte Hennemann noch einmal ein Comeback in der Politik starten. Sowohl 2016 als auch 2018 trat er als Kandidat für den Landesvorsitz der Bremer SPD an. Die Wahl vor zwei Jahren verlor er haushoch gegen die jetzt ­amtierende Landesvorsitzende Sascha ­Aulepp.