Als vor dem Bremer Hauptbahnhof noch eine Baustelle klaffte: Das City-Gate gehört zu den wichtigen Neubauten in der Stadt. Im Dezember 2017 leuchteten noch die Kräne über dem Projekt in Bremens Herz. (Frank Thomas Koch)

Die Bauwirtschaft brummt. Das lässt sich in Bremen an einer Zahl genau ablesen: Ende 2018 arbeiteten im kleinsten Bundesland mit rund 13.500 deutlich mehr Menschen im Baugewerbe als die Jahre zuvor. „Nachdem sich die Branche jahrelang in der Krise befand, ist sie jetzt wieder im Aufwind“, kommentiert Ingo Schierenbeck, Hauptgeschäftsführer der Arbeitnehmerkammer Bremen, in einer Mitteilung die Entwicklung. Die Unternehmen konkurrierten heute weniger um Aufträge als um Fachkräfte.

Die Arbeitnehmerkammer hat beim Bremer Institut Arbeit und Wirtschaft (IAW) eine Studie zur Branche in Auftrag gegeben. Seit 2014 stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten demnach in Bremen um mehr als 1800. Der Trend zeigte sich auch bundesweit mit einem deutlichen Beschäftigungsplus. Der Bauboom wird jedoch der Untersuchung zufolge durch den Fachkräftemangel gebremst.

Schierenbeck fordert auch vor diesem Hintergrund, dass die Arbeitsbedingungen in der Bauwirtschaft sich verbessern und die Löhne steigen. Der Aufschwung müsse bei den Mitarbeitern ankommen. Es gehe nicht nur um bessere Verdienste, sondern auch um Familienfreundlichkeit oder flexible Arbeitszeiten. Die seien in der Baubranche noch viel zu selten Thema.

Branchenspitzen aus Bremen

Ein Großteil, 86 Prozent, arbeitet im Bau in Vollzeit. Die Zahlen der Studie zeigen zudem, dass die Baubranche von Männern dominiert wird: Nur 14 Prozent der Beschäftigten seien Frauen, heißt es in der Mitteilung der Arbeitnehmerkammer. Zwei der zehn größten Bauunternehmen in Deutschland hätten dabei ihren Sitz in der Hansestadt: die Zech Group von Kurt Zech und Kaefer Isoliertechnik.