Volker Stuhldreher führt die Geschäfte der Fachbuchhandlung Kamloth und Schweitzer, die viel mehr ist als ein Laden für Bücher. (Frank T. Koch)

Von außen sieht man es ihr nicht an. Die Buchhandlung Kamloth und Schweitzer OHG dürfte wegen ihrer Lage im Amtsgericht und ihres juristischen Sortiments zumindest Jurastudenten und Juristen ein Begriff sein. Wegen ihrer Adresse in der Ostertorstraße werden aber viele Passanten auch schon mal in ihre Schaufenster geschaut haben, auf dem Weg vom Viertel in die Innenstadt oder umkehrt. Schließlich sind dort auch aktuelle Romane, Sachbücher und Bildbände ausgestellt.

Was viele Passanten nicht ahnen: Die Buchhandlung gehört zu den größten in Bremen. Sie beschäftigt etwa 50 Frauen und Männer und versorgt die meisten großen Unternehmen in Bremen mit Fachliteratur, -zeitschriften, Gesetzestexten und Zeitungen. Sie sorgt in Bremen für den höchsten Umsatz in ihrer Branche. Mit Zahlen hält sich Geschäftsführer Volker Stuhldreher lieber bedeckt. Es handele sich um Millionenbeträge, mehr rückt er nicht heraus. Die Zahl der regelmäßigen Kunden – vom Einzelanwalt über große Sozietäten bis zu namhaften Unternehmen und Bibliotheken – beziffert Stuhldreher mit 8000 bis 10.000.

Hinter dem Verkaufsraum beginnt das Terrain, auf dem sich die Geschäftstätigkeit abspielt, auf die sich Kamloth und Schweitzer spezialisiert hat: Im Verteilzentrum stapeln sich gelbe Post-Transportboxen, lange Regale teilen den Raum. Aus allen Teilen der Bundesrepublik sowie aus dem Ausland treffen hier Lieferungen mit Büchern, Zeitschriften, Ergänzungen zu Lose-Blatt-Sammlungen und Zeitungen ein. In der Ostertorstraße wird der Strom gebändigt, kanalisiert und den Kunden zugeordnet.

Sie bekommen die Fachliteratur damit aus einer Hand, ohne sich mit einer Reihe verschiedener Verlage einzeln beschäftigen zu müssen. „Alles, was der Kunde möchte, wird auch besorgt.“ Dazu gehöre beispielsweise auch die sogenannte graue Literatur, darunter verstehe man Arbeiten und Schriften wie Dissertationen, die nicht mit einer ISB-Nummer versehen sind und nach denen das Kamloth-und-Schweitzer-Team gezielt recherchieren muss.

Zu den Kunden, die das zu schätzen wissen, zählen laut Stuhldreher nicht nur Firmen in Bremen, in Niedersachsen und im weiteren Nordwesten, sondern auch Museen und Hochschulen, Kliniken, Gerichte, Behörden, Schulen und Bibliotheken. „Ein großer Markt ist der Rechts- und Beratungsmarkt“, sagt der Geschäftsführer, „dazu gehören Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte.“ Das Geschäft ist in den vergangenen Jahren nicht einfacher geworden, sagt Stuhldreher.

Viele Firmen sparten gerade im Bereich der Fachliteratur. „Da wird schon überlegt, ob der Palandt wieder angeschafft werden muss oder ob die vorhandene Ausgabe nicht reicht.“ Beim Palandt handelt es sich um ein juristisches Standardwerk, um einen Kurzkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Mit der Oxford University verbindet das Unternehmen eine besondere Kooperation: Für ganz Deutschland werden in Bremen Bestellungen von analoger und digitaler Sprachlehrbücher der Oxford University Press aufgenommen, abgewickelt und verteilt.

Von Museen bis Hochschulen

Kamloth wurde als juristische Fachbuchhandlung in Bremen gegründet, sagt Volker Stuhldreher. Am Sonntag wird sie 70 Jahre alt. 2002 wurde die Buchhandlung an den Verbund Schweitzer Fachinformation verkauft und damit zu Kamloth und Schweitzer. Der Stammsitz des Verbunds mit dem Namen Schweitzer Fachinformation liegt in München. Es handelt sich nicht um eine Kette, sondern laut Stuhldreher bundesweit um rund zwei Dutzend rechtlich unabhängige Fach- und Universitätsbuchhandlungen mit etwa 600 Mitarbeitern.

Eigentümer des Verbunds sind Hans Dieter Beck und Wolfgang Beck, denen auch der Verlag C. H. Beck gehört, der sich auf juristische Fachliteratur spezialisiert hat. 2007 wurde von Kamloth und Schweitzer eine weitere juristische Fachbuchhandlung in Oldenburg übernommen, 2009 ging die Bremer Buchhandlung Geist ebenfalls in Kamloth und Schweitzer auf.

Die Handelsgesellschaft operiert indes nicht nur mit bedrucktem Papier. Immer wichtiger werden in dieser Branche das Online-Angebot sowie entsprechende Dienstleistungen und Services, so der Geschäftsführer. „Wir unterstützen Firmen wie Anwaltskanzleien beispielsweise auch in der Umsetzung digitaler Inhalte.“ Dazu zähle die Beratung bei der Auswahl der richtigen Datenbank bis hin zum Schweitzer-eigenen Zeitschriften-Inhaltsdienst.

Das Angebot, beispielsweise für die Recherche nach Fachliteratur, werde immer ausgefeilter. Kein Jurist müsse sich mehr Zeitschriften und Bücher quälen, um nach bestimmten Stichworten zu suchen – sofern er entsprechend ausgestattet ist. Ein Klick genüge, um relevante Titel und Artikel aufzurufen. Der Bremer Mitarbeiter Karsten Loechel zählt laut Stuhldreher als Produktmanager zu dem Entwicklungsteam, das gemeinsam mit Klienten nach individuellen Lösungen sucht, Stichwort „Design Thinking“, die Entwicklung von digitalen Produkten und Lösungen mit dem Kunden oder aus Kundensicht. Auf der anderen Seite ständen als Verhandlungspartner die Verlage, deren Datenbank-Module angebunden werden sollten.

Hinter dem Verkaufsraum befinden sich auch die Räume des Kundenservice. Leiterin ist Angelika Weber. Seit mehr als 40 Jahren ist sie Buchhändlerin, 1978 begann sie, bei Kamloth zu arbeiten. Inzwischen findet ihre Tätigkeit „hinter den Kulissen“ statt. Mit der Arbeit einer klassischen Buchhändlerin habe ihre Arbeit nicht mehr viel gemein, sagt sie ohne Bedauern. „Unsere Arbeit ist sehr vielfältig. Wir arbeiten mit Kunden aus ganz unterschiedlichsten Bereichen. Die Mischung ist groß, damit auch die Themenvielfalt.“ Auch die Technik habe sich grundlegend verändert. So eigne man sich ein breites Halbwissen an, so Angelika Weber, man lerne viel dazu. Zudem schätze sie an ihrer Arbeit die große Eigenständigkeit. „Ich musste die Firma nicht wechseln, um neue Erfahrungen zu machen.“