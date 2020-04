Anträge als Subventionsbetrug strafbar

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Fälle von Subventionsbetrug auch in Bremen

Peter Hanuschke und Carolin Henkenberens

Auch in Bremen gibt es offenbar mehrere Fälle: Anträge auf Hilfe wegen Corona wurden fingiert, um an das Geld zu gelangen. Das verlängert die Bearbeitungszeit für Unternehmen in echter Not.