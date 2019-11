Bitte einsteigen: Vorstand Fred Buchholz im Museum. An einer weißen Linie war der Borgward Isabella als Taxi zu erkennen. (Frank Thomas Koch)

Ganz am Anfang trieb echte Pferdestärke das Geschäft an. Damals hießen Taxen noch Droschken. Und die zogen natürlich Pferde. Im November 1894 legten den Grundstein für den Taxi-Ruf Bremen darum auch 25 Droschkenbesitzer. Der Zusammenschluss stand unter dem Leitsatz „Einigkeit macht stark“. An diesem Montag feiert der Taxi-Ruf nun seinen 125. Geburtstag – und blickt in einem Film zurück auf seine Entstehung. Der Vorstandsvorsitzende des Taxi-Rufs, Fred Buchholz, zeigt ihn im Gespräch direkt auf seinem Smartphone.

Die Chronik des Unternehmens erzählt viel Geschichte: In Bremen wurde demnach 1906 die erste motorisierte Droschke zugelassen, als es für den Verein die erste Telefonnummer gab und Kutscher mit einem Hornsignal gerufen wurden. Doch die Benziner haben keinen guten Ruf: Bewohner störten sich am lauten Knallen des Auspuffs und am Geruch der „Stinkdroschke“. So verbat der Bremer Senat 1909 Taxen mit Ottomotor. Nun durften nur noch Elektrodroschken in der Stadt unterwegs sein.

Mercedes-Taxen kamen erst später

Viel Charme versprühte später die Isabella. In Bremen erwirkte Carl Borgward eine Sondergenehmigung, damit das Auto überhaupt als Taxi fahren durfte. Das war nötig, weil das Modell nur zwei Türen hatte, vier aber für Taxis vorgeschrieben waren. In den 50er und 60er Jahren nahm darum die Isabella Fahrgäste allein in Bremen mit. Nur an einer weißen Linie war das Auto als Taxi zu erkennen. Ein Schild auf dem Dach gab es nicht.

Taxen waren zu dieser Zeit schwarz. Das änderte sich erst 1970 auf Wunsch des Gewerbes, weil die schwarzen Autos sich schnell erhitzten. Doch welche Farbe sollte es sein? Buchholz zufolge trafen sich damals Mercedes und der Bundesverband der Taxifahrer in Stuttgart auf dem Fernsehturm, um sich für eine der damals 26 angebotenen Farben des Autobauers zu entscheiden. Und nach „Feuerwehrrot“ sei „Hellelfenbein“ eben die prägnanteste Farbe bei allen Lichtschattierungen gewesen. Mercedes fuhren zu dieser Zeit die meisten Taxifahrer.

536 Taxen und 1300 Fahrer in Bremen

Heute gibt es laut Buchholz in Bremen 536 Taxen und rund 1300 Fahrer. Der Taxi-Ruf stellt davon den Löwenanteil: Dem Verein gehören 201 Unternehmer an, mit 449 Taxen und um die 1200 Fahrer. Die „Vereinigung Bremer Droschkenbesitzer“ bekam 1902 vom Senat die seltene Rechtsform „Verein kraft senatorischer Verleihung“. Diese Rechtsform besteht bis heute. Im Prinzip, sagt Vorstand Buchholz, funktioniere der Taxi-Ruf wie eine Genossenschaft. In der Historie wechselte die Telefonnummer immer wieder: von der 1340 zur 14014. Seit ein paar Jahren lassen sich die Taxifahrer per App rufen.

Fred Buchholz selbst lernte zunächst bei einer Bank, ging zur Bundeswehr und wurde schließlich Taxiunternehmer. „Die Unabhängigkeit hat mich gereizt.“ Sicher hat der Weg auch mit seiner Familie zu tun: Buchholz fuhr schließlich in fünfter Generation Taxi. Heute ruht sein Unternehmen, liege „in der Schublade“, wie Buchholz sagt, weil ihm die Zeit fehle. Neben der Vorstandstätigkeit ist er ehrenamtlich tätig, ist Vorsitzender der Fachvereinigung Personenverkehr Bremen, Mitglied im Ausschuss der Handelskammer für Einzelhandel und Dienstleistungen und im Vorstand von Taxi Deutschland. Seit mehr als zwanzig Jahren ist er Vorstandsvorsitzender des Taxi-Rufs und fährt ab da nicht mehr.

Taxifahrer sind Seelsorger

Ob er die Zeit als Taxifahrer vermisst? „Sie erleben so viele Kurzgeschichten“, sagt er. Ein Taxifahrer müsse Seelsorger sein und jede Menge Fingerspitzengefühl mitbringen, um für möglichst viele Situationen gewappnet zu sein. Teilweise seien die Fahrgäste angetrunken. „Und es gibt wirklich Menschen, die ihre Lebensgeschichte dort im Laufe der Taxifahrt erzählen. Sie müssen ein guter Zuhörer sein.“

Zum Zuhören zwang die Taxibranche im Sommer mit einigen Demos selbst. Denn neue Mobilitätsanbieter drängen auf den Markt. Die Unternehmer und Fahrer gingen auf die Barrikaden, weil sie durch das Eckpunktepapier von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) die Rückkehrpflicht in Gefahr sahen. „Das wäre existenzbedrohend für das deutsche Taxigewerbe“, befürchtet Buchholz. Derzeit besagt die Regel, dass Mietwagen nach einer Tour wieder zum Betriebssitz zurückkehren müssen. Nur Taxen ist es vorbehalten, sich an Bahnhöfen und vor Restaurants bereitzuhalten.

Gegen Uber und Lyft

Buchholz hofft, dass das neue Eckpunktepapier des Ministeriums auf die Bedenken der Branche reagiert. Das werde bald erwartet. „Das deutsche Taxigewerbe steht in den Startlöchern“, sagt Fred Buchholz. Die Kundgebungen aus dem Sommer müssten ja nicht abreißen. Man wolle sich nicht hinter dem in der Tat alten Personenbeförderungsgesetz verstecken: „Wir wünschen uns nur einen fairen Wettbewerb.“ Wenn es den nicht gebe, könne die neue Konkurrenz das Taxigewerbe immer weiter verdrängen. Das habe schließlich Pflichten – wie die Bindung an Tarife. Uber könne die Preise dagegen abhängig von der Nachfrage frei gestalten. „Dann wird die Personenbeförderung in Deutschland von milliardenschweren Konzernen diktiert“, kritisiert Buchholz. In New York zeige sich die Entwicklung: Dort seien nun mehr Uber und Lyft als Yellow Cabs unterwegs: „Da fahren jetzt also 80.000 Fahrzeuge in Manhattan spazieren auf der Jagd nach Fahrgästen.“

Schon jetzt ist es für Taxibetriebe nicht leicht. Experten gehen laut Buchholz davon aus, dass es in Deutschland deutlich weniger Fahrzeuge geben müsste – 30 Prozent. Ein Bremer Gutachten kam in der Vergangenheit ebenfalls zum Urteil, dass hier 120 bis 150 Autos zu viel am Markt seien, damit das Geschäft auskömmlich sei. Buchholz wünscht sich auch, dass Taxifahrer kürzere Standzeiten haben. Der Vorstand erinnert sich an „tausende Sachen“ aus seiner aktiven Zeit als Fahrer, an Fahrten mit Evelyn Hamann und Heidi Kabel: „Es ist einfach schön unterhaltsam.“