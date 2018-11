Es war ein politischer Herzenswunsch der Bremer Sozialdemokraten: Müllabfuhr und Stadtreinigung sollten zurück in kommunale Regie, auch um der Niedriglöhnerei in der privaten Entsorgungswirtschaft ein politisches Signal entgegenzusetzen. Für die Müllwerker, die Anfang Juli in die neuen Strukturen wechselten, hat sich die Reform bereits auf dem Gehaltszettel ausgewirkt, und es ist ihnen zu gönnen.

Fahrlässig war jedoch das Versprechen der SPD-Spitze, der Systemwechsel werde in naher Zukunft nicht zu höheren Gebühren für die Bremer Haushalte führen. Man kann nichts zusagen, worauf man keinen Einfluss hat, nämlich auf die gerade von der SPD stets hochgehaltene Tarifautonomie. Es ist das gute Recht der Gewerkschaft Verdi, für die Beschäftigten in den neuen, teilkommunalen Entsorgungsfirmen weitere Verbesserungen zu fordern und zur Durchsetzung dieser Ziele einen Arbeitskampf zu führen. Noch steht nicht fest, ob die Abfallgebühren als Folge der Tarifauseinandersetzung tatsächlich steigen werden. Tun sie es, dann hat Bürgermeister Carsten Sieling ein Glaubwürdigkeitsproblem.