Anzeichen für eine Beruhigung: Im Mercedes-Werk in Bremen werden in diesem Jahr weniger Fahrzeuge produziert. (Carmen Jaspersen/DPA)

Rekordjahre haben einen Nachteil. Es ist nicht leicht, an sie anzuknüpfen. Das gilt umso mehr in schwierigen Zeiten für die Branche. Die Automobilwirtschaft spürt das in diesem Jahr besonders. Gerade die neue Abgasnorm WLTP bereitete vielen Herstellern Probleme und sorgte für Absatzeinbußen im vorletzten Quartal. Im Mercedes-Werk in Bremen fällt in diesem Jahr die Produktionszahl um rund 20.000 Fahrzeuge.

Der Umsatz des Fahrzeugbaus in Bremen verzeichnete denn auch in diesem Jahr einen leichten Rückgang. Um 2,9 Prozent ging er in den ersten drei Quartalen zurück. Statistisch erfasst wird hier wegen der Dominanz von Mercedes nicht nur die Autobranche, sondern auch die Luft- und Raumfahrt und der Schiffsbau, damit keine direkten Rückschlüsse gezogen werden können. Da der Fahrzeugbau ei­nen Großteil der Industrie in Bremen bestimmt, litt der Zweig insgesamt darunter: Das Wachstum betrug im selben Zeitraum nur 2,6 Prozent. „Man erkennt durchaus, dass sich hier die exportabhängige Industrie in etwas schwierigeren Fahrwassern befindet“, sagt Matthias Fonger, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer, bei der Landespressekonferenz im Schütting am Donnerstag.

Fonger betont, dass das eine „deutliche Abschwächung“ sei, aber „auf hohem Niveau“. Denn im Vorjahr war das Wachstum in der Industrie und gerade im Fahrzeugbau besonders hoch: bei 30 Prozent. Sein Kollege Friso Schlitte, Referent für Volkswirtschaft und Statistik der Handelskammer, sagt deshalb, man dürfe die Zahlen nicht überbewerten. Zudem könne es sein, dass das Ergebnis für das Jahr insgesamt wieder besser ausfalle. Selbst wenn damit nur in etwa das Vorjahresergebnis gehalten werde, sei das noch gut. 2017 sei der Umsatz eben „extrem gestiegen“. 38 Prozent waren es im Fahrzeugbau, und der habe eine Riesenbedeutung für die bremische Industrie.

„Viele Risiken haben sich noch nicht verwirklicht“

Dennoch bleibt der leichte Rückgang in insgesamt schwierigen Zeiten. Die Handelskammer Bremen geht auch für das nächste Jahr von einem schwächeren Wirtschaftswachstum als noch in diesem Jahr aus. Grund dafür seien vor allem mögliche Einschränkungen des freien Wettbewerbs ausgelöst durch die US-Zollpolitik sowie der Brexit. Diese Gefahren würden immer konkreter werden, sagt Fonger. „Viele Risiken haben sich noch nicht verwirklicht“, sagt Friso Schlitte, „aber man spürt schon, dass der Außenhandel etwas an Fahrt verloren hat.“ Das könne auch beim Fahrzeugbau eine Rolle gespielt haben.

Rechnet der Deutsche Industrie- und Handelskammertag für 2018 mit einem Plus von etwa 1,8 Prozent für Deutschland, soll das Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr bei 1,7 Prozent liegen. „Ich gehe davon aus, dass das in Bremen ähnlich sein wird“, sagt Fonger. Der Zuwachs sei zufriedenstellend, aber eben eine leichte Abschwächung. Im Vorjahr lag das Wirtschaftswachstum in Bremen noch bei 3,3 Prozent und damit über dem Bundesdurchschnitt. „Insoweit muss man eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums feststellen“, kommentiert der Hauptgeschäftsführer. Unternehmen in Bremen schätzten die Wirtschaftslage dennoch grundsätzlich gut ein, wie die Konjunkturumfrage der Kammer im Herbst gezeigt habe. Von einer Krise sei keine Rede.

Wenn die Weltwirtschaft brummt, dann kann Bremen überproportional profitieren. Die Exportquote des Bundeslandes rangiert mit 65 Prozent ganz an der Spitze und liegt damit mehr als doppelt so hoch wie im Schnitt. Internationale Unsicherheiten haben dagegen ebenfalls eine stärkere Wirkung. Gerade der Brexit sei für Bremen sehr relevant, da Großbritannien ein besonders wichtiger Handelspartner sei, führt Matthias Fonger aus. Derzeit sei nicht klar, wohin der Weg Großbritanniens gehe. Diese Unsicherheit bremse den Optimismus in Bezug auf die Wirtschafts- und vor allem die Exportentwicklung in den nächsten Monaten. Dabei liegt Bremens Ausfuhr nach Großbritannien bei zehn Prozent der Gesamtsumme. Der Brexit ist darum für Geschäftsführer Fonger „eine wirkliche relevante Frage gerade für die bremische Wirtschaft“.

In seinem Statement weist Harald Emigholz, Präses der Handelskammer, zudem auf die Gefahr hin, die Unternehmen in Bremen derzeit am meisten beschäftigt: der Fachkräftemangel. In der jüngsten Konjunkturbefragung wurden die Unternehmen dazu gesondert befragt. Rund 400 Betriebe aus Industrie, Handel und Dienstleistung nahmen daran teil. 71 Prozent von ihnen gaben an, dass die Sorge um die Besetzung von Arbeitsplätzen für sie eines der größten Geschäftsrisiken sei.

„Fachkräftemangel schadet der Entwicklung“

Das ist ein Rekordwert. Mehr als die Hälfte der Unternehmen, 56 Prozent, kann demnach bereits jetzt offene Stellen nicht besetzen. Im Vorjahr waren es noch 39 Prozent. „Der Fachkräftemangel schadet der Entwicklung der bremischen Wirtschaft. Wir müssen dafür sorgen, dass die Jugendlichen im Land Bremen mit den bestmöglichen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Erwerbsleben aus den Schulen entlassen werden.“ Wichtig sei in diesem Zusammenhang, mehr für die duale Ausbildung zu werben. Gerade hier braucht fast die Hälfte der Betriebe Arbeitskräfte.

Wenngleich die Geschäftserwartungen zurückgingen, suchten die Unternehmen in Bremen und Bremerhaven nach eigenen Angaben in den nächsten zwölf Monaten Mitarbeiter. Anhaltende Probleme bei der Stellenbesetzung, heißt es im Bericht, könnten dabei eine zusätzliche Wachstumsbremse sein neben den außenwirtschaftlichen Risiken. Die Unternehmen meldeten, dass Bewerber nicht genügend oder unpassend qualifiziert seien, berichtet Emigholz. „Der zweite Grund ist, dass es auf die offenen Stellen gar keine Bewerbung gibt.“

Um etwas zu verändern, fordert die Handelskammer auch eine bessere Berufsorientierung an den Schulen. Derzeit sei es oft dem Engagement einzelner Lehrer zu verdanken, dass den Schülern dabei geholfen werde, sagte Emigholz. Dagegen sei es notwendig, die Berufsorientierung zu etablieren, dafür an den Schulen Zeit zu schaffen und mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten.

Erneut bekräftigte Emigholz das Ziel, dass Bremen und Bremerhaven wachsende Städte sein müssen. Die Handelskammer habe dazu konkrete Zahlen genannt: Bis zum Jahr 2030 sollte die Einwohnerzahl in Bremen auf 625.000 wachsen und in Bremerhaven auf 130.000. Dazu müsse aber die Attraktivität der Städte auch weit über die Grenzen hinaus sichtbar werden, damit sich neue Bewohner hier ansiedeln. Die Handelskammer will im nächsten Jahr neu in das Standortmarketing einsteigen und mithilfe von Partnern Menschen in Deutschland und Europa via Facebook, Twitter oder Instagram erreichen.