Antalya statt Hurghada: Wieso die Familie nicht bemerkt hat, dass ihr Flugzeug ein anderes Ziel hat, ist nicht klar. (Karsten Klama)

Es sollte ein entspannter Urlaub werden. Aus dem Bremer Spätsommer ab ans Rote Meer. Ein paar Wolken hatte der Wetterbericht für den ägyptischen Badeort Hurghada angesagt, 30 Grad und mehr sollte das Thermometer trotzdem zeigen. Auf gut fünf Stunden Flugzeit hatte sich die Familie – Vater, Mutter, vierjähriges Kind – eingestellt. Gebucht hatte sie Sitze in einer Maschine der Fluggesellschaft Germania. Zweimal die Woche fliegt die Airline diese Strecke ab Bremen. Routine also. Für die Familie endete der Flug trotzdem mit einer Überraschung.

Denn anders als geplant landeten die Eltern mit ihrem Kind nicht in Hurghada, sondern in der Türkei, genauer Antalya. Also 1100 Kilometer nördlicher als gedacht. Der Grund: Die Familie ist in das falsche Flugzeug gestiegen.

Airline nimmt den Zwischenfall sehr ernst

Die Fluggesellschaft Germania bestätigt diesen Zwischenfall, über den zuerst das Luftfahrtportal Aerotelegraph berichtet hatte. „Aufgrund eines Versehenes beim Boarding und ohne eigenes Zutun“, sei es der Familie möglich gewesen, in die türkische Stadt zu fliegen. Wie es dazu kommen konnte, kann die Airline derzeit noch nicht sagen. „Die Details werden derzeit in Zusammenarbeit mit unseren Partnern geklärt“, heißt es auf Anfrage des WESER-KURIER. „Selbstverständlich nehmen wir dieses Ereignis sehr ernst.“

Einer dieser Partner heißt Aviation Handling Services. AHS ist ein Dienstleister, der für etliche Fluggesellschaften an zahlreichen deutschen Flughäfen die Abfertigung der Passagiere übernimmt. Denn auch wenn die Mitarbeiter am Check-in-Schalter häufig die Kleidung der entsprechenden Fluggesellschaft tragen, sind sie häufig bei einem Drittunternehmen angestellt. So ist es auch am Flughafen Bremen.

Nach eigenen Angaben fertigt AHS am Hans-Koschnick-Airport unter anderem die Maschinen von Air France, Eurowings, Lufthansa, Turkish Airlines, Ryanair und eben auch Germania ab. Auf Nachfrage, wie die Familie in den falschen Flieger kommen konnte, teilte eine Sprecherin mit, es habe sich um ein Versehen beim Boarding gehandelt. Worin der Fehler genau bestand, sagte sie nicht. Man leite nun aber Maßnahmen ein, „damit sich ein solcher Vorfall nicht wiederholen kann“.

Normalerweise gibt es an Flughäfen mehrere Kontrollen, die verhindern sollen, dass ein Passagier den falschen Flieger besteigt. Beim Check-in bekommt der Reisende eine Boardkarte, die nur für den gebuchten Flug gültig ist. Sie wird unmittelbar vor dem Betreten der Maschine noch einmal eingescannt. Liest das Personal eine Boardkarte ein, die für einen anderen Flug gedacht ist, warnt der Scanner die Mitarbeiter.

Familie hätte sich wundern müssen

Die Familie war für Nachfragen nicht zu erreichen. Denn auch wenn ihr am Check-in-Schalter fälschlicherweise eine Boardkarte für den Flug nach Antalya ausgestellt worden sein sollte, so hätte sie sich wohl über das geänderte Flugziel wundern können. Auch, dass die Maschine in die Türkei mehr als eine Stunde vor dem Flug nach Ägypten abhob, hätte ihr auffallen können.

Wie Germania mitteilt, habe man den Reisenden mittlerweile helfen können. „Die Familie ist direkt wieder mit unserem Flugzeug nach Deutschland zurückgekehrt“, teilt eine Sprecherin mit. An diesem Mittwoch sei sie dann mit der nächsten Germania-Maschine nach Hurghada geflogen.

Trotz aller Kontrollen: Fälle, bei denen Reisende in das falsche Flugzeug steigen, kommen immer wieder vor. Erst Ende 2017 sorgte so ein Zwischenfall international für Schlagzeilen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist ein Flieger der japanischen Gesellschaft All Nippon Airways von Los Angeles nach Tokio geflogen. Nach vier Stunden Flug drehte die Maschine mitten über dem Pazifik allerdings um, weil die Besatzung festgestellt hatte, dass ein Passagier ins falsche Flugzeug gestiegen war. „Der Pilot entschied, zum Abflughafen zurückzukehren und den Passagier aussteigen zu lassen. Das ist in solchen Fällen das aus Sicherheitsgründen übliche Verfahren“, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft damals. Wie es dem Passagier gelungen ist, in die falsche Maschine zu gelangen, ist unklar.

Anfang des Monats gab es einen ähnlichen Zwischenfall am Flughafen im südenglischen Bournemouth. Ein Mann beschwerte sich kurz nach dem Einsteigen, dass sein Platz schon besetzt sei, berichten britische Medien. Bei der Kontrolle der Boardkarte stellte sich heraus, dass der Passagier tatsächlich einen Ryanair-Flug nach Girona gebucht hatte, sich jedoch im Datum vertan hatte: Er war einen Monat zu früh am Flughafen. Dass der Mann trotzdem bis zum Flugzeug vorgelassen wurde, erklärte Ryanair, sei ein Fehler des Dienstleisters für die Abfertigung gewesen.