Am Bremer Flughafen gab es im vergangenen Jahr viel weniger Flugbewegungen. (Frank Thomas Koch)

Die Folgen der Corona-Pandemie haben am Bremer Flughafen zum erwarteten Einbruch bei den Passagierzahlen geführt: 594.680 Passagiere nutzten den Flughafen im vergangenen Jahr, 2019 waren es 2,31 Millionen Passagiere. Das entspricht einem Rückgang von 74,2 Prozent. Die von und nach Bremen mit Frachtfliegern gelieferte Fracht legte im vergangenen Jahr zu und machte nach Angaben des Airports ein Plus von 118 Prozent. Insgesamt habe es im Bereich Fracht aber ein Minus von 19,4 Prozent gegeben, denn am Bremer Airport konnte wie an anderen Flughäfen nicht der Waren-Transportweg genutzt werden, der sonst zur Verfügung steht: der Frachtraum in Passagiermaschinen, der auch für Luftfracht genutzt wird. Hinzu komme ein Rückgang bei der sogenannten „getruckten“ Fracht, also der Fracht, die am Bremer Airport für den Luftverkehr vorbereitet und per Lkw an die großen Frachtflughäfen transportiert werde, teilt der Flughafen mit.

„Nicht nur für den Bremen Airport, sondern für die gesamte Luftverkehrsbranche war das Jahr 2020 aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie ein Desaster", so Flughafen-Geschäftsführer Elmar Kleinert. Der Bremen Airport habe als systemrelevanter Partner den Flugbetrieb seit März permanent aufrechterhalten, um Fracht- und Ambulanzflüge jederzeit sicherzustellen. Allerdings hätten sich seit dem ersten Lockdown die Einnahmen bei laufenden Ausgaben drastisch reduziert. Der Verlust beläuft sich laut Flughafen 2020 auf etwa 20 Millionen Euro. "Von unserem Gesellschafter, der Stadt Bremen, haben wir in dieser noch nie da gewesenen Situation gute Unterstützung erfahren und wurden in den sogenannten Cash-Pool aufgenommen." Damit sei der Flughafen Bremen bis Mitte des Jahres finanziell abgesichert.