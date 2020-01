Der Bremer Senat vertritt unterschiedliche Positionen, geht es um das geplante Planungsbeschleunigungsgesetz und diesbezüglich um die Aufnahme der Außenweservertiefung. (Karsten Klama)

Wenn es um die Aufnahme der Außenweservertiefung in das geplante Planungsbeschleunigungsgesetz geht, hat der Bremer rot-grüne-rote Senat bekanntlich unterschiedliche Auffassungen: Häfensenatorin Claudia Schilling (SPD) befürwortet dieses Vorhaben, Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) lehnt es ab. Ihre Positionen haben die beiden Senatorinnen nun auch schriftlich gegenüber Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mitgeteilt. Die FDP-Fraktion bezeichnet dieses Vorgehen – beziehungsweise die Haltung des Senats zur Weservertiefung – als „Trauerspiel“ und erwartet diesbezüglich Aufklärung in der Hafenausschusssitzung am Mittwoch. Außerdem fordert sie in diesem Zusammenhang ein Machtwort von Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD).

Es könne nicht sein, dass Häfensenatorin Schilling richtigerweise die Aufnahme der Außenweservertiefung in das Planungsbeschleunigungsgesetz fordere und Umweltsenatorin Schaefer gleichzeitig diese wichtige Infrastrukturmaßnahme für Bremerhaven und Bremen weiter blockiere, so Hauke Hilz, stellvertretender Vorsitzender und hafenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion in der Bürgerschaft. „Insbesondere Bremerhaven kann sich dieses Hin und Her des rot-rot-grünen Senats nicht leisten.“ Statt Blockade brauche es schnellstens ein klares Bekenntnis zur Weservertiefung und eine eindeutige Haltung für die Aufnahme dieser in das Planungsbeschleunigungsgesetz. „Falls Bremen nicht klar für die Aufnahme plädiert, ist zu befürchten, dass der Bundestag, der über das Gesetz entscheidet, darauf Rücksicht nimmt und die Weservertiefung außen vorlässt“, so ein FDP-Sprecher.

"Als FDP-Fraktion haben wir für den Hafenausschuss eine Berichtsbitte formuliert und erwarten Aufklärung über das weitere Vorgehen des Senats", so Hilz. "Sollte die Zwietracht im Senat weiterbestehen, ist Bürgermeister Bovenschulte gefordert, Senatorin Schaefer in ihre Schranken zu weisen.“

Er stehe voll und ganz hinter der Außenweservertiefung und „ich stehe voll und ganz hinter dem Gesetzentwurf“, sagte Bürgermeister Bovenschulte auf Nachfrage des WESER-KURIER. In Koalitionen sei es allerdings so, dass man sich bei unterschiedlichen Auffassungen enthalten müsse. „Es gibt in der Koalition aber keinen Dissens, was die Außenweservertiefung betrifft. Es gibt nur einen Dissens über das Verfahren.“