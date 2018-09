Ein Flieger von Small Planet auf dem Flughafen von Burgas in Bulgarien – die insolvente Airline verfügt über neun Airbus-Jets. (Todor Stavrev)

Bremen/Berlin. Hohe Entschädigungszahlungen an die Passagiere sollen die Charterfluggesellschaft Small Planet mit Sitz in Berlin in die Insolvenz getrieben haben. So schreibt es das Unternehmen auf seiner Internetseite. Die Airline, die auch von Bremen aus startet, hat den Insolvenzantrag in dieser Woche beim zuständigen Amtsgericht Berlin-Charlottenburg beantragt. „Grund für den Schritt ist die angespannte finanzielle Situation durch die Ereignisse des laufenden Sommers“, begründete das Unternehmen diesen Schritt. Small Planet hatte in den vergangenen Monaten mit zahlreichen Unregelmäßigkeiten im Flugbetrieb zu kämpfen. Danach verlangten die Passagiere Entschädigung. So verspätete sich am Monatsanfang ein Flug von Ägypten nach Hamburg um mehr als 50 Stunden, weil die Maschine defekt war. Davon waren etwa 200 Urlauber betroffen.

Bei Small Planet handelt es sich um die deutsche Tochter der gleichnamigen litauischen Fluggesellschaft. Am Donnerstagnachmittag startete deren Flieger in Bremen planmäßig zur griechischen Insel Rhodos ist. Laut Unternehmen sollen die kommenden Tage auch alle anderen Flüge nach Plan abheben. Einwände dagegen habe es vom Luftfahrtbundesamt nicht gegeben. So starten und landen auch in der kommenden Woche zehn Maschinen der Airline in der Hansestadt. Wegen der Insolvenz ist ein Anwalt als Sachwalter bestellt. Der Termin zur Eröffnung des Verfahrens wird in den kommenden Tagen bekannt.

Der diesjährige Sommer war auch für viele andere Airlines mit Problemen verbunden, zum Beispiel durch Engpässe bei der Flugsicherung, Streiks oder Wetterkapriolen. Laut Branchenkennern sollen bei Small Planet allerdings noch interne Organisationsprobleme hinzugekommen sein.

Bei Verspätungen von mehr als drei Stunden haben Kunden laut EU-Fluggastrechteverordnung vielfach Anspruch auf Entschädigungen zwischen 250 und 600 Euro. Doch häufig zahlen Urlauber gar nicht so viel für ihren Flug. Deshalb sei die Insolvenz von Small Planet nach den Ereignissen erwartbar gewesen, resümieren Branchenkenner. Laut dem Fluggast-Sofortentschädigungsdienst EUflight.de haben mehr als 20 000 Passagiere der Airline einen Antrag auf Erstattung gestellt. „Wir gehen von rund neun Millionen Euro gemäß EU-Fluggastrechte-Verordnung bestehender Ansprüche aus“, sagt Geschäftsführer Lars Watermann.

Trotz Insolvenz können Reisende weiterhin ihre Ansprüche gegenüber der Airline geltend machen. Urlauber müssen sich hierfür als Gläubiger des Unternehmens anmelden. Betroffene Passagiere wolle man kontaktieren und ihnen ein entsprechendes Formular zukommen lassen, heißt es in einer Mitteilung des Berliner Konzerns. EUflight.de wird nun allerdings keine Forderungen mehr von Kunden der Airline ankaufen. Die Insolvenz von Small Planet bedeute für das Unternehmen von Lars Watermann einen großen Verlust. Aktuelle Infos zum Flugplan finden Reisende im Netz auf www.smallplanet.aero/de.