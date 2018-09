Unscheinbar, aber teuer: Die Komponenten, die Elias Hashem bei DSI Aerospace Technology baut, werden unter anderem in Satelliten und Raumsonden eingesetzt. (Karsten Klama)

Sie ist das Herz jedes Computers: die Festplatte. Auf ihr werden Daten lokal gespeichert. Fotos, Dokumente, Videos. Ohne dieses Speichermedium wäre ein Computer einfach nur eine unscheinbare Kiste. Was für den Laptop zu Hause oder den Rechner im Büro gilt, trifft auch für andere technische Geräte zu, in denen Computer verbaut sind. Satelliten beispielsweise.

„In einem Satelliten können aber nicht einfach normale Komponenten verbaut werden“, sagt Elias Hashem. Er ist Ingenieur bei DSI Aerospace Technologie, einem Bremer Zulieferer für die Raumfahrtbranche. Im Angebot hat die Firma unter anderem Festplatten für Satelliten, On-Board-Rechner und Verschlüsselungssysteme, die für die harten Bedingungen im Weltraum gemacht sind. Denn neben extremen Temperaturen ist besonders die Strahlung im All ein großes Problem. Sie kann dafür sorgen, dass technische Komponenten ausfallen – im schlimmsten Fall wird ein teurer Satellit so zu Weltraumschrott.

Um das zu verhindern, haben Hashem und seine Kollegen viel Zeit in Forschung und Entwicklung investiert. Seit 1997 gibt es DSI, angefangen hat es als Start-up an der Hochschule Bremen. Mittlerweile arbeiten fast 100 Leute für das Unternehmen; es gibt weitere Standorte in Stuhr und Braunschweig. Neben kleineren Projekten stehen auch klangvolle und bekannte Missionen auf der Liste der Referenzen.

Raumfahrt steht unter besonderem Kostendruck

So sind DSI-Komponenten etwa ein Teil der Juice-Mission, bei der die europäische Weltraumagentur Esa 2022 eine Sonde losschicken will, um den Jupiter und drei seiner Monde zu erforschen. Für das Raumfahrzeug liefert das Bremer Unternehmen das Speichermedium. „Hier werden alle Daten der ­Messgeräte gespeichert, bevor sie zur Erde übermittelt werden“, sagt Hashem. „Wir sind stolz, dass wir bei dieser Mission dabei sein dürfen.“ Auch bei der Mars-Mission Exomars und dem europäischen­ ­Navigationssystem Galileo waren die DSI-Mitarbeiter beteiligt.

Für die Mascot-Mission, bei der eine Sonde Anfang Oktober auf dem Asteroiden Ryugu landen soll, hat DSI den zentralen Rechner gebaut. Auf dem International Astronautical Congress wird das Unternehmen daher ein Modell des Computers zeigen. Dass die Bremer Ingenieure diese Erfolge feiern können, hat auch mit der Entwicklung der gesamten Branche zu tun. Auch die Raumfahrt steht besonders seit einigen Jahren unter besonderem Kostendruck. „Natürlich könnten Unternehmen wie Airbus diese Bauteile auch selbst bauen“, sagt Hashem. „Wir sind aber darauf spezialisiert und können es günstiger anbieten.“

Neben Raumfahrtagenturen wie die Esa sind vor allem auch Unternehmen für DSI interessant, die unter dem Begriff New Space zusammengefasst werden können. Darunter versteht man private Firmen, die mit eigenen Geschäftsideen den Weltraum erschließen – unabhängig von staatlichen Behörden. Die Herausforderung: Die New-Space-Unternehmen haben zwar ähnliche Anforderungen, können aber weniger Geld ausgeben.

Darauf hat sich DSI eingestellt und sieht zwei Märkte. „Die Esa muss die besten Bauteile haben, bei denen alles ganz genau dokumentiert ist“, sagt Hashem. Das sei allerdings nichts für New Space. Hierfür bereite man Standardkomponenten so auf, dass sie ebenfalls für den Einsatz im All gerüstet sind – verzichte aber auf die aufwendigen Dokumentationen und Zertifizierungen. Der Unter­schied: ­Während das eine Bauteil ein paar Millionen Euro koste, sei die preiswerte Variante schon für wenige Hunderttausend Euro zu haben.