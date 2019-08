Die Belastung der Banken ist groß. Bisher bleiben Privatkunden in Bremen vor Strafzinsen auf Vermögen verschont. (Arne Dedert /dpa)

Die Welt ist verkehrt. In der Vergangenheit gab es für Guthaben auf dem Konto eine Belohnung. Heute aber nehmen immer mehr Banken Negativzinsen für Vermögen. Denn die Europäische Zentralbank (EZB) kassiert bereits seit langer Zeit Einlagenzinsen von ihnen, wenn sie Geld bei ihr parken. Diese Last wird nun zunehmend an die Kunden weitergegeben.

Seit Donnerstag hat sich auch bei der Bremischen Volksbank etwas geändert. Seit dem 1. August müssen Firmenkunden einen Negativzins zahlen. Individuell wird er je nach Geschäft und der Summe ausgemacht, bis zu 0,4 Prozent kann er betragen – genauso viel Einlagenzins veranschlagt die EZB. Die Entwicklung der Zinsen sieht Ulf Brothuhn, Vorstandschef der Bremischen Volksbank, sehr kritisch: „Das ist eine absolute Belastung für die Branche. Wenn das so weitergeht, ist das Geschäftsmodell aller Banken bedroht.“

Die Volksbank sei am Standort fast allein gewesen, sagt Brothuhn, die Negativzinsen noch abzuwenden. Der Reflex: Kunden wechselten deshalb mit ihrem Vermögen zu seiner Bank, um die Strafzinsen zu umgehen. Tatsächlich hätten sowohl Firmen- als auch Privatkunden die Volksbank als „Parkgarage“ für ihr Geld genutzt. „Wir stellen das verstärkt fest. Das können wir betriebswirtschaftlich nicht abbilden“, sagt Brothuhn. Im Augenblick gebe es für Privatkunden keine Negativzinsen. Doch Firmenkunden und institutionelle Kunden müssten sich nun an den Kosten beteiligen. Insgesamt treffen die Strafzinsen vor allem Unternehmen. Aus einer Umfrage des Vergleichsportals Biallo geht das hervor. Längst aber sind die Strafzinsen bei den Privatkunden angekommen.

Gerade erst in der vergangenen Woche bekräftigte der Präsident der EZB Mario Draghi, die Geldpolitik in Zukunft noch weiter zu lockern vor dem Hintergrund der düsteren Konjunkturaussichten und um die Inflation anzukurbeln. Der Einlagenzins könnte in diesem Zusammenhang von minus 0,4 auf minus 0,5 Prozent fallen und damit die Situation für die Bank verschärfen.

Viele Banken nehmen bereits Zinsen von Privatkunden

Die Umfrage von Biallo zeigt, dass viele Banken im Norden bereits Zinsen nehmen. Die Hamburger Sparkasse gehört zu den 30 dort aufgeführten Banken, die auch von Privatkunden 0,4 Prozent für Guthaben ab 500.000 Euro bei Tagesgeld- und Girokonten nehmen. Firmenkunden werden bereits ab 250.000 Euro auf dem Tagesgeld- und Girokonto belangt. Die Sparkasse Rotenburg Osterholz setzt doppelt so hoch an: Privatkunden zahlen ab einer Million Euro auf dem Girokonto 0,4 Prozent. Weitere Banken belasten allein die Firmenkunden wie die Hannoversche Volksbank oder die Sparkasse Hannover.

Die Sparkasse Bremen hält es wie die Volksbank: Privatkunden zahlen keine Negativzinsen. „Bei Firmenkonten gibt es bei hohen Summen auf Giro- oder Tagesgeld individuelle Vereinbarungen“, teilt Sprecherin Elke Heussler auf Anfrage mit. Die Norddeutsche Landesbank (NordLB) berechnet neben den Privatkunden auch Firmen- und Gewerbekunden in Bremen und Oldenburg keine Negativzinsen. „Ausgenommen sind einige wenige institutionelle und Großkunden, mit denen wir individuelle Konditionsvereinbarungen geschlossen haben“, schreibt dazu Sprecherin Ina Elbin. Natürlich werde die weitere Entwicklung beobachtet. „Insofern wird unsere Entscheidung regelmäßig überprüft.“ Die Deutsche Bank geht ähnlich vor. Strafzinsen treffen vor allem institutionelle Kunden, Versicherungen und Konzerne.

Schon jetzt entstehen für die Banken erhebliche Kosten. Der Einlagenzins soll ein Anreiz sein, dass die Banken das Geld verleihen. Den heutigen Zinsstand von -0,4 Prozent hält die EZB seit 2016. Die Branche ging von einer Zinswende für diesen Herbst aus. Doch nun scheint aufgrund der schwachen Inflation eine Bewegung in diese Richtung unmöglich.

Die Oldenburgische Landesbank (OLB) gibt die Zinsbelastung ebenfalls ausschließlich an Firmenkunden weiter. „Wir haben in der Tat gar keine andere Chance. Die Belastung für die Banken ist extrem“, sagt Axel Bartsch, der Vorstandsvorsitzende der Privatbank. Es gehe dabei um Millionenbeträge. Genauer will er aus Wettbewerbsgründen nicht werden. Sein Eindruck ist, dass alle Wettbewerber die Zinsen bereits an gewerbliche Kunden weitergeben. „Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch Banken gibt, die das nicht tun.“

Die Flut an Liquidität kann nicht verarbeitet werden

Es gebe zwar weiter ein deutliches Wachstum beim Kreditgeschäft der OLB, sagt Bartsch: „Die Flut an Liquidität können wir aber nicht verarbeiten.“ Die gibt es nach Bartsch, derzeit auch Vorstandschef des Bankenverbands Bremen, in der gesamten Branche. Ob die Zurückhaltung bei den Privatkunden noch lange dauert? Bartsch sieht eine Wende kommen, wenn sich die Sparkassen und Volksbanken flächendeckend bewegen. „Die OLB wird sicher nicht zu den Vorreitern gehören.“ Der Vorstandschef geht davon aus, dass es Spannungen geben könnte, wenn auch mehr Privatkunden Negativzinsen zahlen müssen. Dann werde vielen erst recht klar, was die Politik für ihr Vermögen bedeutet. Einen Kurswechsel der Geldpolitik durch Draghis Nachfolgerin Christine Lagarde an der Spitze der EZB erwartet Bartsch nicht.

Die EZB steckt nach Ansicht des Bremer Volksbank-Chefs Ulf Brothuhn in einer Zinsfalle. Denn die Zentralbank habe es „leider versäumt“, die Zinsen zu verändern, als es der Konjunktur noch besser ging. „In dieser Situation die Zinsen anzuheben, liegt außer meiner Vorstellungskraft“, sagt Brothuhn. Sein Appell sei, dass die EZB über einen Staffelzins nachdenke, um regionale Banken beim Strafzins zu entlasten. Brothuhn fürchtet derweil, dass die Banken auf der Suche nach Erträgen bei den Krediten in Zukunft risikofreudiger sein könnten. Diese Gefahr müsse mitgedacht werden. „Das könnte uns als nächste Finanzkrise vor die Füße fallen.“