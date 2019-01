Alexander Jaschin in seiner Schleiferei im niedersächsischen Schwanewede. Er möchte den Betrieb vergrößern – und nach Bremen umziehen. (Kosak)

Für das Gewerbegebiet Farge-Ost in Bremen-Nord wirbt die Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) mit den Möglichkeiten zur freien Entfaltung. Es seien Flächen unterschiedlicher Größe verfügbar. Zu den Vorteilen des Gebietes zähle, dass Grundstücke "den individuellen Anforderungen entsprechend zugeschnitten“ werden könnten. Die Ausbaufläche biete „Freiheit zur Selbstgestaltung“, so die WFB. „Ideen und kreative Gedanken haben zu Ihrem Projekt beste Realisierungschancen“.

Da fühlte sich Alexander Jaschin angesprochen. Er ist Geschäftsführer der Firma Nordschliff, momentan mit Sitz in Neuenkirchen bei Schwanewede – also derzeit noch auf niedersächsischem Gebiet. Mit seinem Betrieb, in dem er und vier Mitarbeiter schleifen, drehen und fräsen, will sich Jaschin vergrößern. Vor knapp sechs Jahren übernahm er das Unternehmen, es handelte sich um eine klassische Weitergabe aus Altersgründen. Jaschin ist jetzt 43 Jahre alt. Da die Gewerbefläche in Bremen-Nord laut Internetseite der WFB für „verarbeitendes Gewerbe, Handwerksbetriebe, Dienstleistungsunternehmen“ gedacht ist, fühlte sich Jaschin hier richtig.

Vor einigen Monaten kontaktierte er die WFB. 3000 Quadratmeter wollte er gern haben. Es sah gut aus, man stand weiter in Kontakt. Aber vor einer Woche erhielt er einen Anruf, der ihn sprachlos machte: „Man hat mir abgesagt. Es hieß, ich kriege die Fläche nicht. Dort sei nun alles so hoch gewachsen, dass die Fläche unter das Bremer Waldgesetz falle.“

"Der Natur zurückgegeben"

Denn Entfaltungsmöglichkeiten im Gewerbegebiet Farge-Ost hat die Wirtschaftsförderung zuletzt vor allem der Vegetation eingeräumt. Seitens der WFB heißt es dazu: „Im Gewerbegebiet Farge-Ost gab es über viele Jahre einen Vermarktungsstillstand.„ Das letzte Grundstück sei vor 18 Jahren verkauft worden, im August 2000. “Deshalb haben wir entschieden, dass sich die unbebauten Flächen dort ökologisch frei entwickeln können, solange es keine Kaufinteressenten gibt.“

Der grundsätzliche Anspruch, die Fläche als Gewerbestandort zu nutzen, sei dabei aber nie aufgegeben worden. WFB-Sprecherin Juliane Scholz sagt: „Wir haben das Grundstück also nur temporär an die Natur zurückgegeben, solange es keine anderen Pläne für die Fläche gab. So konnten wir etwas für die Umwelt tun und gleichzeitig Kosten für die Grünpflege sparen.„ Es sei “wirtschaftlicher, die Fläche bei einem konkreten Bedarf einmalig frei zu räumen als über einen so langen Zeitraum ständig zu pflegen.“

Das Gewerbegebiet Farge-Ost ist insgesamt rund 20 Hektar groß, davon stehen derzeit 7,3 Hektar erschlossen und frei zur Verfügung. „Diese freien Flächen sind bewachsen. Sie wurden 1996/1997 erschlossen, andere Bereiche des Gebietes sind älter. Dazu liegen uns jedoch keine Daten vor“, sagt Scholz. In den übrigen Bremer Gewerbegebieten, in denen Flächen stärker nachgefragt seien und kurzfristig verkauft werden könnten, werde regelmäßig Grünpflege durch die WFB beauftragt.

Der Wald sorgt für Unmut

Als Bremens Handwerkskammer-Präses Jan-Gerd Kröger von dem Fall erfuhr, ärgerte sich. „Da wird mutwillig Vermögen der Stadt Bremen zum Fenster rausgeworfen“, sagt er. Da Bremen bereits schon jetzt zu wenig Gewerbeflächen habe, könne es nicht sein, dass man mit den bestehenden Gebieten so nachlässig umgehe. Sofort schrieb er in seiner Funktion als Präses dem WFB-Chef Andreas Heyer eine E-Mail, in der er das Vorgehen der Wirtschaftsförderung kritisierte.

In der Tat gibt es das Bremer Waldgesetz. Es wurde 2005 beschlossen während der Großen Koalition, in der Jens Eckhoff (CDU) Umweltsenator war. Im Jahr 2010 trat das Gesetz in Kraft. Es definiert, was im kleinsten Bundesland unter den Begriff Wald fällt. In Paragraph 1, Absatz 1 heißt es dort: „Wald ist jede mit Forstpflanzen (Waldbäumen und Waldsträuchern) bestockte Grundfläche, die auf Grund ihrer Größe und Baumdichte einen Naturhaushalt mit einem eigenen Binnenklima aufweist." Zum Wald, so ist dort weiter zu lesen, gehören auch "Grundflächen mit natürlichen Ansamungen, wenn sich Waldbäume von mindestens 50 Zentimeter Höhe entwickelt haben und die Fläche den Zustand nach Satz 1 wahrscheinlich erreichen wird".

Jens Tittmann, Sprecher von Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne), leitet daraus ab: „Ohne, dass das jetzt explizit so angegeben ist, kann man wohl ab 20 bis 30 Bäumen von einem Wald sprechen.“ Wenn Flächen nach diesem Gesetz nun unter das Waldgesetz fielen, gebe es allerdings eine weiteres Regelung, wie Tittmann ausführt: „Wenn die Fläche im Bebauungsplan als Gewerbefläche ausgewiesen ist, dann kann man mit Verweis auf das Waldumwandlungsgesetz einen Antrag stellen, dass die Fläche gerodet werden darf. Dafür muss dann aber entsprechend eine Ausgleichsfläche geschaffen werden."

Ausgleichszahlungen möglich

Das gelte dann auch für die WFB, so der Sprecher des Umweltsenators. "Aber dieses Verfahren sollte eigentlich eingespielt sein – ein gänzlich gelerntes Vorgehen, um eine solche Genehmigung zu bekommen.“ Tittmann weist darauf hin, dass es in solchen Fällen bei Privatflächen sein kann, dass der Besitzer eine Ausgleichszahlung leisten muss. Mit diesem Geld könne das Land Bremen dann an anderer Stelle neue Grünflächen mit Bäumen oder sogar Waldflächen schaffen. Der Antrag, einen ganzen Wald zu roden, sei womöglich günstiger, als die Erlaubnis zum Fällen für fünf einzelne Bäume einzuholen.

Inzwischen kann Alexander Jaschin wieder hoffen. Nach der Anfrage des WESER-KURIER teilte WFB-Sprecherin Juliane Scholz mit: „Wir gehen davon aus, dass sich das interessierte Unternehmen wie geplant in Farge-Ost ansiedeln kann. „Es stimme zwar, dass das betreffende Grundstück noch stark bewachsen sei und zunächst freigeräumt werden müsse. Aber: "Wir stimmen uns in dieser Angelegenheit derzeit mit dem Senator für Umwelt, Bau und Verkehr ab."

Aber warum klang das im Telefonat, das Jaschin vor einer Woche führte, noch ganz anders? „Es gab keine Absage zu der Fläche", sagt Scholz, “sondern lediglich den Hinweis, dass das Grundstück möglicherweise nicht so kurzfristig wie vom Unternehmen gewünscht lieferbar ist." Nach Rücksprache mit dem Umweltressort habe die Wirtschaftsförderung “jetzt konkreter werden“ können.

Jaschins ist fest entschlossen: In einem Jahr möchte er mit seinem Schleifereibetrieb von Niedersachsen nach Bremen-Farge umziehen. Er hofft nun, dass er sein gewünschtes Gewerbegebiet demnächst in Augenschein nehmen kann – ohne Bäume. Und dass die Waldarbeiten möglichst so rasch vorankommen, dass sie bis zum März abgeschlossen sind. Dann gilt nämlich Schnittverbot wegen der brütenden Vögel.