Frosta bringt seinen ersten veganen Backfisch auf den Markt. Statt aus Fisch besteht er aus verschiedenen hellen Gemüsesorten, Hanfproteinen und Leinöl. (Frosta Foodservice)

Veganer Fleischersatz ist überall im Handel erhältlich. Nun soll Fischersatz folgen. Das Tiefkühlkost-Unternehmen Frosta bringt vegane Alternativen auf den Markt, die auf der Messe Fish International an diesem Sonntag in Bremen vorgestellt werden. Zudem werden dem Fachpublikum weitere nachhaltige Fisch-Projekte präsentiert.

Das Bremerhavener Unternehmen Frosta möchte künftig Tiefkühl-Fischprodukte aus veganen Zutaten auf den Markt bringen. Geplant sind unter anderem Backfisch oder Fischfrikadellen, die ohne Zusatzstoffe produziert werden. Statt Fischfleisch bestehen sie aus verschiedenen hellen Gemüsesorten, Hanfproteinen und Leinöl. Auf Soja, wie es häufig in vegetarischen Fleischalternativen vorkommt, wird aus Umweltgründen verzichtet. Frosta ist zwar nicht das erste Unternehmen, das vegane Fischprodukte auf den Markt bringt. Bisherige Alternativen, etwa vegane Fischstäbchen, sind jedoch keine Tiefkühlprodukte.

Damit wagt sich Frosta in eine noch spärlich besetzte Nische vor, in der das Unternehmen aufgrund der Erfahrungen mit veganem Fleischersatz viel Potenzial sieht. „Wir haben uns lange damit beschäftigt, ob wir diesen Schritt gehen“, sagt Geschäftsführer Burkhard Gabbe. Einige Monate habe man anschließend entwickelt. Das größte Problem sei die Farbe gewesen: „Proteinersatz ist in der Regel farbig. Wir mussten es jedoch hinbekommen, dass unser Fisch weiß wird. Tests mit Algen oder Bohnen, die den Fisch dann grün machten, haben für zu viel Verwirrung beim Essen gesorgt.“

„Damit der vegane Fisch auch schmeckt wie echter Fisch, muss er so aussehen und sich im Mund so anfühlen wie ein echter“, sagt Gabbe. Geschmacklich sei die Alternative auch sehr nah am tierischen Vorbild. Dafür sorge die Panade, die bei Weißfisch ohnehin oft den größten Teil am Geschmack hätte. Sollten die Besucher der Fachmesse ebenfalls von dem neuen Produkt überzeugt sein, wird es bald im Laden zu kaufen und in verschiedenen Cafeterien zu finden sein.

Veganes Sushi auf der Fish International

Veganer Fisch ist auch bei Sterk Seafood ein Thema; das Unternehmen stellt veganes Sushi auf der Messe vor. Insgesamt präsentieren sich auf der Fish International, die parallel zur Messe Gastro Ivent stattfindet, rund 300 weitere Aussteller aus 26 Ländern einem Fachpublikum. Die alle zwei Jahre stattfindende Veranstaltung ist die einzige Fisch-Fachmesse in Deutschland und hat bundesweit einen entsprechend hohen Stellenwert für die Gastronomie- und Lebensmittel-Branche. Zu den Ausstellern zählen auch 30 Unternehmen aus Bremen und Bremerhaven.

Darunter befindet sich auch ein Gemeinschaftsprojekt der Hochschule Bremen mit dem Alfred-Wegener-Institut (AWI) und der Fast-Food-Kette Nordsee. Gemeinsam arbeiten sie an einer essbaren Verpackung aus Algen. Ein Vortrag im Rahmen der Messe beschäftigt sich ebenfalls mit nachhaltigen Verpackungsmöglichkeiten. „Wissenschaftliche Projekte sind auch in den letzten Jahren ein wichtiges Element auf der Messe gewesen“, sagt Messesprecherin Imke Zimmermann. In der Halle seien das AWI, die Hochschule Bremen, das Technologie-Transfer-Zentrum Bremerhaven und das Thünen-Institut mit einem gemeinsamen Stand vertreten. Sie befassen sich unter anderem mit nachhaltigen Aquakulturen, also Aufzuchten für Fische und andere Meerestiere, und Aquaponik, also der Kombination von Aquakulturen mit Landwirtschaft.

Mehr zum Thema An Hochschulen und der Uni Bremen Fleischlose und vegane Kost für Studierende wird günstiger Gute Nachrichten für Vegetarier und Veganer: In den Betrieben des Studierendenwerks Bremen sinken ... mehr »

Darüber hinaus bietet die Messe kulinarische Neuheiten: Das Unternehmen Friesenkrone präsentiert beispielsweise einen „Sea Dog“, also einen Hotdog mit Matjes statt Wurst.

Türkische Züchter stellen unterdessen mit der japanischen Flunder und der Schwarzmeer-Lachsforelle zwei auf dem deutschen Markt eher unbekannte Fische vor. Im Trend liegen hier jedoch vor allem sogenannte Convenience-Produkte, also solche, die man ohne großen Aufwand quasi sofort verspeisen kann. Ein Arbeitskreis, bestehend aus Mitgliedern des Einzelhandels, beschäftigt sich mit lebenden Fischen. Sie wollen für mehr Tierschutz sorgen, indem sie eine Empfehlung zur Tötung von Fischen vor der Schlachtung aussprechen.