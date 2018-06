Flixbus ist darauf angewiesen, dass die Deutsche Bahn Netz dem Neueinsteiger im Zuggeschäft Trassen zuweist. (dpa)

Der Fernbus-Anbieter Flixbus bringt zwei weitere Fernzüge auf die Schiene. Das kündigte das Unternehmen am Dienstag an. Bereits in der nächsten Woche sollen Züge Stuttgart und Berlin bis zu zwei Mal täglich verbinden. Das Angebot wird damit einen Monat früher ausgeweitet als geplant. Auf der Strecke Köln-Hamburg ist ab Mitte Juli zudem ein zweiter Zug unterwegs. Bremen wird auf dieser Route nach wie vor nicht angesteuert.

Das wird zunächst auch so bleiben, denn Flixbus ist darauf angewiesen, dass die Deutsche Bahn Netz dem Neueinsteiger im Zuggeschäft Trassen zuweist. Das Unternehmen muss dafür rechtzeitig einen Antrag stellen. Doch ob eine Verbindung via Bremen sinnvoll ist, prüft Flixbus einer Sprecherin zufolge wiederkehrend. Für den diesjährigen Fahrplanwechsel im Dezember liegt jedenfalls kein Antrag vor. Kurzfristig lasse sich die Streckenführung nicht ändern.

Leichter gestaltet sich für Flixbus der Ausbau des Fernbusnetzes. Täglich geht es ab sofort von Bremen auch ins schwedische Göteborg, außerdem gibt es eine Direktverbindung nach Fehmarn und Bukarest. Wuppertal und Oberhausen werden nun ebenfalls von Bremen aus angesteuert. Das Unternehmen will aber auch sein Zugnetz erweitern und Busfahrpläne stärker darauf abstimmen.

Von der Straße auf die Schiene ging es für Flixbus erstmals im März zwischen Hamburg und Köln. „Drei Monate nach Einführung ist die Resonanz auf Flixtrain überwältigend“, sagte Geschäftsführer André Schwämmlein. „Wir rechnen damit, dass wir unser bisher gestecktes Ziel von 500.000 Zuggästen bis Endes Jahres noch deutlich übertreffen können.“

Im Schnitt seien gut 70 Prozent der Plätze belegt, das ist mehr als in Intercity und ICE der Deutschen Bahn. Die grünen Züge sind im Schienenfernverkehr derzeit die einzige Konkurrenz für den Staatskonzern, der im vergangenen Jahr 143 Millionen Fahrgäste in seinen Fernzügen zählte. Flixtrain hat beantragt, von Mitte Dezember an auch zwischen Berlin-Köln sowie Berlin-München zu fahren. (dpa/LB)