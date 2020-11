Aus dem Halt vom Flixtrain in Bremen ab 13. Dezember wird vorerst nichts. Das Unternehmen hat den Zügen und auch den Flixbussen eine Corona-Pause verordnet. Spätestens zu den Weihnachtsfeiertagen solle es wieder Verbindungen geben. (Christian Charisius / dpa)

Eigentlich sollte der Flixtrain von Hamburg nach Köln zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember auch in Bremen halten. Doch daraus wird nichts. Wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen hat das Unternehmen Flixmobility die Fahrten der Züge eingestellt. Ab Dienstag sollen auch die Flixbusse vorerst nicht fahren. Das hat das Unternehmen am Wochenende mitgeteilt. Allerdings hat Flixtrain die Zugverbindungen mit Halt in Bremen bis einschließlich Februar gestrichen. Die ersten betroffenen Fahrgäste erhielten bereits am Wochenende eine Nachricht, in der ihnen eine Rückerstattung angeboten wurde.

Corona-Pandemie hinterlässt spuren

Bis Weihnachten wolle Flixbus wieder fahren, wenn es die Situation erlaube. Mitgründer und Geschäftsführer André Schwämmlein: „Auch Flixtrain wird, sobald es möglich und sinnvoll ist.“ Allerdings sind auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht spurlos am Unternehmen vorbeigegangen. So hat der bisherige Flixtrain-Partner Leo Express für seinen deutschen Ableger Insolvenz angemeldet, wie die „Stuttgarter Zeitung“ berichtet.

Das tschechische Unternehmen Leo Express fuhr bis ins Frühjahr täglich die grünen Züge zwischen Berlin und Stuttgart in Konkurrenz zur Deutschen Bahn. Flixtrain stellte die Verbindung am 19. März wegen der Corona-Pandemie ein. Beide Partner konnten sich nicht über einen finanziellen Ausgleich und die Wiederaufnahme einigen. Leo Express wollte die Verbindung im Sommer gern wieder aufnehmen, als sich die Corona-Lage besserte. Dieser Forderung sei Flixtrain nicht nachgekommen.