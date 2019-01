Am Donnerstag fallen am Flughafen Bremen einzelne Verbindungen aus. (Christina Kuhaupt)

Die angekündigten Warnstreiks des Sicherheitspersonals an diesem Donnerstag treffen nach Angaben des Flughafenverbandes ADV etwa 111.000 Reisende in Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart. Darunter auch Bremer Flugpassagiere. Am Donnerstagmorgen fallen beide Direktflüge von und nach Stuttgart aus. Das gab der Bremer Flughafen bekannt. Fluggäste müssen mit weiteren Verzögerungen oder Ausfällen im Verlauf des Tages rechnen. Auf der Homepage des Flughafen Bremens heiß es, dass ebenso die Verbindung am Donnerstagmorgen (6 Uhr) von Bremen nach München ausfällt. Ebenfalls wurde der Flug von München, der am Donnerstag um 16.30 Uhr in Bremen landen sollte, gestrichen.

Der Verband ADV zeigte sich über das Vorgehen der Gewerkschaft Verdi im Streit über höhere Gehälter für die Sicherheitsbeschäftigten an Flughäfen entsetzt. Der ganztägige Warnstreik sei „überzogen, rücksichtslos und unverantwortlich“, sagte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel am Mittwoch. Dadurch entstünde großer Schaden nicht nur für die Flughäfen, die zudem in dem Streit kein Verhandlungspartner seien, sondern auch für „das Image Deutschlands“. Allein in Düsseldorf sind nach Flughafenangaben etwa 58.600 Passagiere betroffen, dort waren 570 Landungen und Abflüge geplant. (mmi mit dpa)