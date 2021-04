Die Produktion am Flughafen Bremen und in der Airport City in 80 Unternehmen führte im Jahr 2019 laut einer neuen Untersuchung zu einem Steueraufkommen von 592,7 Millionen Euro. Erstmalig wurden bei dieser Analyse die verursachten Klimakosten gegenübergestellt, die danach im Betrachtungsjahr bei 17,25 Millionen Euro lagen und sich allein auf die Flugbewegungen beziehen. (Frank Thomas Koch)

Der Bremer Flughafen sorgte mit seinem Standort und der Airport City für eine Bruttowertschöpfung von 2263,5 Millionen Euro im Jahr 2019. Das geht aus einer neuen Studie hervor, die an diesem Montag vorgestellt wurde. Erstmalig wurden bei einer solchen Analyse die verursachten Klimakosten gegenübergestellt, die demnach im Betrachtungsjahr bei 17,25 Millionen Euro lagen und sich allein auf die Flugbewegungen beziehen. Für diese Berechnung wurde ein Kompensationsbetrag von 23 Euro pro Tonne Kohlendioxid herangezogen, den die Non-Profit-Organisation Atmosfair zugrunde legt.

Die regionalökonomische Betrachtung des Flughafens berücksichtigt unter anderem direkte Effekte wie Beschäftigung und Einkommen bei Betrieben auf dem Flughafengelände als auch indirekte Effekte bei Zulieferbetrieben außerhalb des Flughafens durch Aufträge der am Flughafen ansässigen Betriebe für Vorleistungen und Investitionen sowie induzierte Effekte über erhöhte Konsumausgaben aus direkt und indirekt entstandenen Einkommen. Laut der Studie, die von Richard Klophaus, Vorstand und Sprecher des Zentrums für Recht und Wirtschaft des Luftverkehrs, erstellt wurde, gab es im Betrachtungsjahr am Flughafen Bremen insgesamt 7281 direkte Arbeitsplätze in mehr als 80 Betrieben und zusammen mit indirekten Arbeitsplätzen 29.552 Erwerbstätige. Die Bruttowertschöpfung von 2,26 Milliarden Euro entspricht laut Studie 8,6 Prozent der gesamten Bruttowertschöpfung von 26,274 Milliarden Euro in der Stadtgemeinde Bremen in 2019.

Die Produktion am Flughafen Bremen und in der Airport City führte im Jahr 2019 laut der Untersuchung zu einem Steueraufkommen von 592,7 Millionen Euro. Nach Abzug der Abführungen an die EU fließen nach Angaben des Studienverfassers davon dem Bund 244,2 Millionen Euro zu, den Ländern 240,6 Millionen Euro und den Gemeinden 84,8 Millionen Euro.

„Über 7000 direkte und knapp 30.000 direkte, indirekte und induzierte Arbeitsplätze am Flughafen unterstreichen seine Bedeutung für Bremen und die Region und zeigen, dass der Bremen Airport ein bedeutsamer Wirtschaftsfaktor ist, auf den Bremen nicht verzichten kann“, sagt Flughafen-Chef Elmar Kleinert.