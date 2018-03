Im November 2017 war Jürgen Bula freigestellt worden, jetzt prüft die Flughafen GmbH arbeitsrechtliche Schritte zur fristlosen Kündigung des Geschäftsführers. (Frank Thomas Koch)

Noch bekommt Ex-Flughafen-Geschäftsführer Jürgen Bula sein Gehalt. Doch nach Ansicht des Airport-Aufsichtsratsvorsitzenden Ekkehart Siering gibt es ausreichend Gründe für seine fristlose Kündigung.

Um das durchzusetzen, holt sich der Aufsichtsrat nun anwaltliche Hilfe. Außerdem gebe es Anhaltspunkte, die auf strafbare Handlungen hindeuteten. Bestätige sich das, werde darüber unverzüglich die Staatsanwaltschaft informiert, sagte Siering.

Der Aufsichtsrat war am Donnerstag zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Es ging dabei um den Ex-Flughafenchef Jürgen Bula, der vom Aufsichtsrat im November von seinem Posten als Airportchef abberufen wurde. Beauftragt hatte der Aufsichtsrat in diesem Zusammenhang eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die auch die Geschäftszahlen des Flughafens der vergangenen Jahre prüfen sollte. Der Prüfprozess sei noch nicht gänzlich abgeschlossen, aber es könne durchaus sein, dass das Investitionsvolumen des Flughafens angepasst werden müsse, sagte Siering im Anschluss an die Sondersitzung.

Informationspflicht verletzt

Deutlich werde durch den Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, dass der Aufsichtsrat von Bula in der Vergangenehit nicht ausreichend über Dinge finanzieller Art informiert worden sei. "Dadurch hatte der Aufsichtsrat kein vollumfassendes Bild vom Flughafen", sagte Siering. In diesem Zusammenhang lägen dienstliche Verletzungen der Informationspflicht vor. Zudem habe es von Seiten Bulas eine Vielzahl von Verstößen gegen interne Regularien gegeben. So sei unter anderem das vorgeschriebene Vier-Augen-Prinzip bei Rechtsgeschäften nicht eingehalten worden. Ebenso seien Personalvorgänge nicht ausreichend dokumentiert worden.

Näher ins Detail ging der Aufsichtsratsvorsitzende aber nicht: Der Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sei vertraulich. "Wir sehen uns aber auf jeden Fall in der Abberufung bestätigt", so Siering. Unter Bula habe es unter den Mitarbeitern ein Klima der Angst gegeben. Sie hätten sich Sorgen um ihre Arbeitsplätze gemacht. Inzwischen sei ein Aufatmen innerhalb der Belegschaft zu vernehmen.

Die Abberufung des Managers hatte der Aufsichtsrat mit verschiedenen Vorfällen am Airport begründet, die schwere Störungen im Verhältnis zwischen dem Geschäftsführer und den Mitarbeitern gezeigt hätten. Zudem sei das Vertrauensverhältnis zwischen Geschäftsführer und Aufsichtsrat erschüttert und dadurch eine verlässliche, aufgabengerechte und kooperative Zusammenarbeit nicht mehr möglich gewesen. Für die Freistellung sei nicht der Vorfall im Juni ausschlaggebend gewesen, als Bula während Tarifverhandlungen größere Mengen Alkohol konsumierte, hieß es in der Begründung. Dafür wurde er abgemahnt, wie sich erst Monate später herausstellte, als die Ereignisse aus besagter Nacht öffentlich wurden.

Der eingeleitete Prozess der Neuaufstellung sei richtig gewesen. Siering ist zuversichtlich, dass der Posten des Geschäftsführers bis zum Sommer von extern besetzt sein wird. Damit hat der Aufsichtsrat eine Personalagentur beauftragt. Es habe auch bereits erste Gespräche gegeben.