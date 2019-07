Besonders in den Städten sind Wohnungen knapp. Bremen macht da keine Ausnahme. (Daniel Reinhardt/dpa)

Wir wollen bauen. Wir wollen Werte schaffen und erhalten. Für Bremen, für die Zukunft. Bauen ist Grundlage für Wohlstand, gesellschaftlichen Zusammenhalt und wirtschaftlichen Erfolg. Die Bauindustrie in Bremen möchte gemeinsam mit der Landesregierung auch in Bremen aus Plänen Wirklichkeit machen.

Dafür benötigt die Baubranche gut ausgebildete Fachkräfte. Von der Landesregierung erwarten wir deshalb Impulse für die Aus- und Weiterbildung. Junge Menschen, die sich für eine Ausbildung entscheiden, verdienen die bestmöglichen Bedingungen. Hier hat Bremen Nachholbedarf. Insbesondere der Berufsschulunterricht muss mit zusätzlichem Personal und geeigneten Räumen abgesichert werden. Auch in der Bauverwaltung brauchen wir genügend und gut qualifiziertes Personal, damit die vielen erforderlichen öffentlichen Bauvorhaben zügig geplant und durchgeführt werden.

Öffentliche Infrastrukturmaßnahmen sind wichtig für den Erfolg des Wirtschaftsstandortes Bremen. Für alle Beteiligten – vom Auftraggeber über die Bauunternehmen bis zu den Bürgern und Betrieben in Bremen – ist eine rechtzeitige Planung von Infrastrukturmaßnahmen zwingend. Nur so lassen sich Investitions- und Verkehrsstaus reduzieren. Um öffentliche Infrastruktur zu erhalten und auszubauen erwarten wir von der Landesregierung, die Mittel für Investitionen anzuheben und zu verstetigen. Investitionen in Infrastruktur sind sinnvolle Sozialpolitik: Sie sorgen heute für Beschäftigung und morgen für Wohlstand. Also: erst investieren, dann verteilen.

Dies gelingt am besten mit einem hoch professionalisierten Auftragswesen. Mittel für Investitionen müssen auch eingesetzt werden. Wir erwarten deshalb eindeutige Leistungsbeschreibungen bei der Vergabe von Baumaßnahmen und ganz besonders den Mut der Entscheider, den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben und nicht an den billigsten.

Im Wohnungsbau könnten Baugenehmigungen zügiger und unbürokratischer erfolgen. Bremen braucht mehr Wohnraum. Wie wäre es mit Impulsen durch Förderprogramme für Nachverdichtung und Gebäudeaufstockung? Wie wäre es mit preisgünstigem Bauland? Wie wäre es mit weniger Auflagen?

Und besonders wichtig ist, dass bereits beschlossene Projekte auch tatsächlich durchgeführt werden. Entscheidungen der bisherigen rot-grünen Landesregierung sollten für die künftige rot-grün-rote Landesregierung ebenfalls bindend bleiben. Es gibt wirklich viel zu bauen in Bremen und für Bremen.

