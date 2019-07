Der Astrobiologe Cyprien Verseux erforscht in Bremen, wie Cyanobakterien auf anderen Planten Lebensgrundlagen schaffen können. (Koch)

Ein Mondhotel mit Vollpension, ein Reihenendhaus auf dem Mars, per Anhalter durch die Galaxis? Diese Idee schien vor 50 Jahren vollkommen undenkbar; ein halbes Jahrhundert später – wenngleich zunächst ausschließlich zu Forschungszwecken – wird eine Ansiedlung auf Zeit in kleinen Schritten für Weltraum-Auswanderer und großen Sprüngen für die Wissenschaft verfolgt: Im März dieses Jahres kündigte US-Vizepräsident Mike Pence an, den Aufbau einer Mondbasis vorantreiben zu wollen – auch als Zwischenstation für bemannte Marsexpeditionen.

Als Zielvorgabe für die Nasa gilt die Mondlandung im Jahr 2028 samt Aufbau einer Raumstation. Auch in Europa, China und Russland gibt es Bestrebungen, Wissenschaftler für längere Aufenthalte auf den Mond zu entsenden. Die Unternehmer Elon Musk und Jeff Bezos wollen in absehbarer Zeit betuchte Touristen zum Mond schicken können.

Auch Bremer Forscher machen sich konkrete Gedanken über das Leben in einer Raumstation sowie mögliche nächste Schritte und treiben ihre Forschung in diese Richtung. Die europäische Raumfahrtagentur Esa entwickelt Pläne für ein „Moon Village“, das konkrete Formen annimmt. Bei den Dorfbewohnern soll es sich zunächst durchweg um Forscher handeln, für die Wissenschaftler vom Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (Zarm) der Uni Bremen ein sogenanntes Habitat konstruieren. Das Projekt nennt sich Mamba (Moon and Mars Base Analog), Ergebnis soll eine Station sein, „die das (Über-)Leben auf dem Mond ermöglicht“. Entwickelt werden unter anderem ein Schlaf- und ein Labormodul sowie Luftschleusen.

Forschung für eine Raumstation

„Bremen als Raumfahrtstandort ist prädestiniert dafür, ein solches Habitat zu entwickeln“, sagt die Geophysikerin Christiane Heinicke, die zum Projekt-Team gehört. Bisher gebaute Teststationen hätten vor allem psychologischen Studien und Trainingszwecken gedient, bei Mamba ständen dagegen technische Aspekte im Zentrum. Dabei gehe es beispielsweise um die Abschirmung der Station gegen kosmische Strahlung sowie um Material- und Ausstattungsfragen.

Im „Laboratory of Applied Space Microbiology“ des Zarm arbeitet seit Anfang Juni der Astrobiologe Cyprien Verseux. Seine Forschung konzentriert sich auf „die Entwicklung mikrobenbasierter Technologien zur Unterstützung zukünftiger besetzter Außenposten außerhalb der Erde“. Bei den Mikroben handele es sich um Arten von Cyanobakterien, die „zumindest in der Theorie, mit Elementen aus dem Boden und der Atmosphäre des Mars angebaut werden könnten“, sagt Verseux. „Einige sind essbar und proteinreich und könnten daher zur Bereicherung der Ernährung der Astronauten verwendet werden.

Sie produzieren außerdem Substanzen, die zum Anbau anderer Mikroorganismen und Pflanzen verwendet werden können, welche wiederum zur Herstellung weiterer Produkte genutzt werden können: Lebensmittel, Chemikalien, Sauerstoff.“ Das Ziel seiner Forschungsarbeit sei, „ein kleines Ökosystem zu schaffen, das in der Lage ist, lokale Ressourcen in nützliche Produkte umzuwandeln“ und so für die Unabhängigkeit menschlicher Außenposten von der Erde zu sorgen.

Dass sich Verseux’ Forschung um den Mars kreist, hat ganz praktische Gründe: „Der Mars bietet alle grundlegenden Materialien, die für das menschliche Überleben und unsere Arbeiten vor Ort notwendig sind, beinahe unabhängig von der Erde.“ Man könne dort relativ einfach Wasser, Sauerstoff, Nährstoffe für Nutzpflanzen, Baumaterialien und Energie gewinnen. „Der Mond würde eine solche Unabhängigkeit von der Erde nicht ermöglichen, aber dort brauchen wir das auch nicht wirklich: Versorgungslieferungen und andere Arten von Hilfe sind viel einfacher zum Mond zu schicken als zum Mars“, sagt der Astrobiologe.

Die Mitarbeiter des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) beschäftigen sich seit einigen Jahren mit den Bedingungen für menschliches Leben auf anderen Planeten und deren Umständen, sagt Planetengeologe Ulrich Köhler vom DLR-Institut für Planetenforschung in Berlin. Bremer Forscher seien vor allem in den Bau und die Weiterentwicklung nötiger Hardware eingebunden.

Das DLR-Institut für Raumfahrtsysteme in Bremen testet beispielsweise, wie Flug- und Fahrzeuge ausgestattet und konstruiert sein müssen, um in dem Material, in der Atmosphäre und bei den auf dem Mond vorherrschenden Kräften sicher landen und sich fortbewegen zu können. Die OHB SE kann ebenfalls auf „Mondaktivitäten“ und „New Space“-Projekte verweisen. In der Studie „Lunar Lander“ setzte sich das Unternehmen mit „technologischen Herausforderungen der Landung und den Umgebungsbedingungen auf der Mondoberfläche“ auseinander.

Die OHB-Tochter Blue Horizon beschäftigt sich mit den Voraussetzungen, „um nachhaltiges Leben im Weltraum zu ermöglichen“. Grundsätzlich gehe es OHB darum, „nützliche Geräte auf den Mond zu bringen, damit man dauerhaft dortbleiben kann“, sagte der Vorstandsvorsitzender Marco Fuchs. Als „Juniorpartner, Zulieferer, Mitmacher“ kümmere sich OHB um die Aufbereitung von Wasser und Sauerstoff und entwickle lebenserhaltende Systeme.

Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Bremen (DFKI) entwickelt Roboter für Weltraummissionen, die fremde Planeten für Wissenschaftler vorbereiten oder ihnen bei ihrer Arbeit zur Hand gehen. Eine „neue Generation autonomer Weltraumroboter“ wird entwickelt, die „in schwer zugängliche Gebiete wie Höhlen und Krater vordringen oder Infrastruktur für zukünftige Basislager aufbauen“ kann, so das DFKI in einer Pressemitteilung.

Wenn man Cyprien Verseux als Teilnehmer einer Mars- oder Mondmission auswählte, „würde ich keinen Moment zögern.“ Ob sich dem Franzosen eine solche Chance noch in diesem Jahrzehnt biete, sei kaum einzuschätzen. Der Zeitpunkt sei eher von politischen Entscheidungen abhängig als von technologischen Durchbrüchen.