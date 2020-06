Laut Frank Vierkötter entstehen die hohen Grundstückspreise auch durch die vielen Auflagen von Politik und Behörden. (Julian Stratenschulte)

Frank Vierkötter: Die höheren Preise sind nicht nur schön. Jetzt könnte man denken, die am Bau Beteiligten verdienen alle mehr Geld. Das ist nicht so. In erster Linie hat das was mit steigenden Kosten zu tun. Die Grundstückspreise sind in den letzten Jahren explodiert.

Ja, natürlich! Man zahlt für baureifes Land mittlerweile exorbitante Preise. Es gibt Firmen, die sich auf das Geschäft Landhandel spezialisiert haben. Die kaufen in Aussicht stehendes Bauland und verdienen damit viel Geld. Preise von 1000 Euro und mehr pro Quadratmeter Wohnfläche sind fast an der Tagesordnung – allein für das Grundstück. Und ich spreche jetzt nicht von Toplagen. Wir bauen bundesweit in den wichtigsten Metropolen. Das ist kein Phänomen von Berlin, München oder Frankfurt, sondern auch Städten wie Bremen. Da liegen wir nicht viel unter diesen 1000 Euro, und es kommt noch die Erschließung hinzu. Parallel sind die Baukosten gestiegen.

Es ist ganz schwierig, Handwerker für große Bauvorhaben zu bekommen, ob für Sanitär, Heizung oder Elektro. Und die Auflagen sind gestiegen. Das macht uns als Bauträger dann manchmal traurig, wenn Politik und Verwaltung fragen: Warum nehmt ihr so hohe Preise? Dann würde ich am liebsten zurückrufen: Weil ihr das Wohnen so teuer macht! Es geht um Schallschutz, energetische Auflagen und und und. Als ob wir früher in Papphütten geschlafen hätten... Wir versuchen, aus jedem Gebäude ein optimales Haus zu machen. Doch wir vergessen nicht, dass Wohnen ein Grundgut ist, das vor allem eins sein muss: auch bezahlbar.

Wir selbst kommen aus dem preiswerten Wohnungsbau. Doch durch diese Entwicklung befinden wir uns nun in Segmenten, wo wir nie hin wollten. In Bremen können Sie im Grunde unter 4000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche nichts mehr anbieten. Unmöglich. Das ist nicht kostendeckend.

Das ist das, was der Markt verlangt. Alle haben Angst vor einer sogenannten Immobilienblase in Deutschland. Blödsinn. Wir bauen selbst in Zeiten der Hochkonjunktur immer noch unter dem Neubaubedarf. Alle Forschungsinstitute gehen davon aus, dass jährlich bundesweit 400.000 bis 450.000 Wohneinheiten nötig sind, um Zuzug und Veränderung in der Demografie abzubilden. Wir bauen aber selbst in dieser Hochphase vielleicht 300.000 Häuser und Wohnungen. Wenn man sich anschaut, wo und was gebaut wird, dann ist klar: Das bezahlbare Segment ist außen vor.

Es gibt auf der einen Seite den sozial geförderten Wohnungsbau mit Mieten um sechs Euro pro Quadratmeter. Danach wird es gleich teuer, denn es fehlen Wohnungen für den Mittelbau für acht oder neun Euro. Da werden Sie in einer netten Wohnlage fast kein Angebot finden. Die Mieten resultieren aus den Verkaufspreisen, weil Anleger mit der Immobilie natürlich ein bisschen Geld verdienen wollen. Wir sind wieder bei der Frage, was man besser machen könnte. Wir müssen schneller Bauland ausweisen.

Ich glaube, die Menschen haben erkannt, wie wichtig die eigenen vier Wände sind. Das ist der Ort, an den ich mich zurückziehen kann. Ich verfüge glücklicherweise über einen Garten, wenn auch keinen großen, weil ich in Schwachhausen lebe. Ich könnte mir die zweieinhalb Monate ohne ihn nicht vorstellen – mit kleinen Kindern ohne Schule. Der Wunsch nach schönem Wohnen ist sehr wichtig geworden. Demgegenüber steht eine klare ­wirtschaftliche Entwicklung. Unternehmen haben plötzlich die Grundlage ihres Geschäftsmodells verloren. Dafür gab es ja ­keinen Plan. Doch das Instrument der Kurzarbeit sorgt dafür, dass sie ihre Mitarbeiter trotzdem nicht gleich entlassen müssen. Die deutsche Wirtschaft wird sich gut und relativ schnell erholen. Insgesamt werden die Immobilienpreise aus unserer Sicht nicht fallen, sondern vielleicht sogar leicht konstant steigen.

Es gab natürlich Verunsicherung. Es wäre falsch zu sagen, es wäre alles so weitergelaufen. Wir hatten Kunden, die ein Haus kaufen wollten und von jetzt auf gleich vom Notarvertrag zurückgetreten sind. Entweder haben sie ihren Job verloren, oder sie wollten abwarten, was passiert. Auf diese Situation war keiner vorbereitet. Der Zulauf ist etwas geringer, aber wer zu uns kommt, hat klare Vorstellungen, auch bei der Finanzierung.

