Bremen. Seit Freitag sind bei Cambio in Bremen alle 50 Autos im sogenannten „Freefloating“ im Einsatz. Unter dem Namen „Smumo“ bietet der Carsharing-Anbieter seit August Autos an, die spontan per App in Teilen von Walle, Findorff und Schwachhausen angemietet werden und dort auf kostenfreien öffentlichen Parkplätzen sowie in Anwohnerparkzonen abgestellt werden können. Nach Auswertung der ersten Wochen kann Projektkoordinator Lasse Schulz sagen: „Die Autos sind im Durchschnitt mehr als ein Mal pro Tag mit einer durchschnittlichen Strecke von 38 Kilometern unterwegs.“ Dabei werden einzelne Autos bis zu sieben Mal am Tag genutzt, während andere auch mal 48 Stunden nicht bewegt werden. „Auch die zurückgelegten Kilometer variieren stark: Die kürzeste Strecke lag bei zwei, die längste bei 2000 Kilometern“, ergänzt Schulz. Im Falle des Erfolgs plant Cambio, seine Freefloating-Flotte auch auf andere Standorte auszuweiten.