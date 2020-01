In Bremerhaven werden nun drei Fregatten für Ägyptens Marine gebaut. (Wolfhard Scheer)

In Bremerhaven hat offenbar der Bau von drei Fregatten für das ägyptische Militär begonnen. Dafür wird ab diesem Mittwoch für drei Jahre die Kaje vor der ehemaligen Weserwind-Halle am Labradorhafen gesperrt. Das hatte zuerst die „Nordsee-Zeitung“ berichtet.

Die Schiffe werden von der Bremerhavener Rönner-Gruppe gebaut, Generalunternehmer ist Thyssen-Krupp-Marine-Systems. Die Fregatten sollen jeweils 500 Millionen Euro kosten und bis 2024 fertig gebaut sein (wir berichteten).

Die Rönner-Gruppe hat nach eigenen Angaben 20 Betriebs- und Produktionsstätten in den Bereichen Schiffbau, Stahlbau, Dienstleistung und Handel. Dazu gehören unter anderem die Unterweser Stahl- und Maschinenbau GmbH und die Rosslauer Schiffswerft. Die Gruppe hat insgesamt etwa 1000 Mitarbeiter.

Was den Hauptstandort Bremerhaven angeht, gab es für die Rönner-Gruppe besonders als Werftenbetreiber im vergangenen Sommer umfangreiche Veränderungen: Die Bremerhavener Petram-Familie hatte nach mehr als 30 Jahren ihre Werftanteile an die Rönner-­Gruppe verkauft. Damit war Rönner alleiniger Gesellschafter von gleich drei Werftbetrieben in der Seestadt mit etwa 400 Beschäftigten. Durch die Übernahme ist die Rönner-Gruppe seitdem Gesellschafter der Werftbetriebe German Dry Docks, German Ship Repair und der Bredo Dry Docks.

In die Schlagzeilen kam in diesem Sommer unfreiwillig die Bredo-Werft, weil dort im Trockendock über drei Jahre die „Gorch Fock“ gelegen hatte. Die Werft war bei der Sanierung des deutschen Marineschulschiffs als Subunternehmer für die Elsflether Werft tätig.