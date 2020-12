Protest vor der Hauptzentrale: Ende September gingen die Mitarbeiter mit der Gewerkschaft in den Dauerstreik – für 22 Tage. (Weser-Kurier)

Weihnachten ist noch drei Wochen hin. Es ist aber keineswegs übertrieben, schon jetzt von einer frohen Botschaft zu sprechen: Nordsee bleibt in Bremerhaven. Die Erleichterung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfte gigantisch sein. Schließlich mussten sie ein Jahr bangen – so lange stand der Umzug im Raum. Als der neue Geschäftsführer im Februar übernahm, musste er schnell in den Krisenmodus wechseln. Corona bremste eine Standort-Entscheidung aus.

Die Fischrestaurantkette zieht weg aus der Fischhochburg? Mancher hat sich bestimmt gefragt, wie das überhaupt passt. Doch man sollte sich keine Illusionen machen: Standorte können für Konzerne oder Investoren wenig Bedeutung haben. Ein Umzug richtet nicht zwingend einen Schaden an der Marke an. Nur vor Ort geht es um viel mehr als Sentimentalität und Geschichte. Es geht um Arbeitsplätze.

Die Gewerkschaft hat mit dem Dauerstreik Druck gemacht, die Politik hat sich eingemischt. Und am Ende hat das Unternehmen entschieden – zugunsten der Seestadt.