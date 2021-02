Bei Frosta werden unter anderem Fischstäbchen produziert. (CARMEN JASPERSEN)

Mehrere Corona-Fälle haben bei Frosta in Bremerhaven zu Problemen geführt. So stand am Wochenende sogar die Produktion still, wie eine Sprecherin des Unternehmens auf Nachfrage des WESER-KURIER bestätigte.

Diese Entscheidung soll zusammen mit dem Krisenstab der Stadt getroffen worden sein. Aktuell sind laut Medienberichten mit Stand Montag 25 Beschäftigte mit dem Virus infiziert. Seit Wochenbeginn werde jeder Mitarbeiter per Schnelltest getestet. Am Montag konnte die Produktion wieder aufgenommen werden.

++ Dieser Artikel wurde um 19.13 Uhr aktualisiert. ++