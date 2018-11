Bei der Ariane-Group, die in Bremen unter anderem die Oberstufe für die Trägerraketen Ariane entwickelt und baut, gibt es einen Führungswechsel: Alain Charmeau, der das Unternehmen, das je zur Hälfte zu Airbus und zur französischen Unternehmensgruppe Safran gehört, mit aufgebaut hat, geht in den Ruhestand. Der Verwaltungsrat der Ariane-Group ist dem Vorschlag von Airbus und Safran gefolgt und hat für den Chefposten André-Hubert Roussel als Nachfolger benannt. Roussel ist derzeit Leiter des operativen Geschäfts bei Airbus Defence and Space. Charmeau wird dem neuen geschäftsführenden Vorstandsmitglied der Ariane-Group als Sonderberater nach einer Übergangsphase noch vom 1. Januar bis 31. März zur Seite stehen.

„Mit seinem unermüdlichen Einsatz für das Trägerraketengeschäft von Airbus und Safran prägte er die Gründung der ArianeGroup und den Aufbau des„, dankte der Verwaltungsrat der Ariane-Group dem 62-jährigen Alain Charmeau für seine Leistungen im Dienste des Unternehmens und der europäischen Trägerraketenindustrie. “Insbesondere war er Architekt einer neuen, wettbewerbsfähigen Industrieorganisation für Entwicklung und

Produktion der Ariane 6 in ganz Europa."

Ehre und große Verantwortung

Zum 53-jährigen Nachfolger sagte der Noch-Amtsinhaber: „Ich freue mich, dass André-Hubert Roussel mein Nachfolger wird. Wir kennen uns schon lange und haben gemeinsam am Aufbau der zivilen Trägerraketenindustrie gearbeitet.“ Heute sei die Ariane-Group ein Unternehmen von Weltruf. Nun sei es an André-Hubert Roussel die positive Entwicklung der Ariane-Group als wettbewerbsfähiges und innovatives Unternehmen weiterzuführen, das die strategische Unabhängigkeit des europäischen Zugangs zum Weltraum garantiere.

„Nachfolger von Alain Charmeau zu sein, ist eine Ehre und eine große Verantwortung", so Roussel. Die Mitarbeiter und Führungskräfte der ArianeGroup hätten großartige Arbeit geleistet: "Zeitgleich mit der Realisierung der Ariane 6 wurden das Erfolgsprojekt Ariane 5 fortgesetzt." Oberste Priorität hätten der erfolgreiche Erstflug der Ariane 6 im Jahr 2020 und ihre Vermarktung im Dienste der institutionellen und kommerziellen Kunden, so Roussel mit Blick auf die Zukunft.

Seit 2016 ist Roussel Head of Operations und Mitglied des Executive Committee von Airbus Defence and Space. Bevor er seine gegenwärtige Aufgabe übernahm, zeichnete Roussel unter anderem für den Bereich Engineering bei Airbus Defence and Space verantwortlich.