Der 205 Meter hohe Adwen-Prototyp wurde nie in Serie produziert. (Hero Lang)

Der geplante Stellenabbau bei der Adwen GmbH in Bremerhaven fällt geringer aus als zunächst befürchtet. Beim ehemaligen Offshore-Windanlagenhersteller, der seit fast zwei Jahren zum Energieunternehmen Siemens-Gamesa Renewable Energy (SGRE) gehört, werden 166 der verbliebenen 377 Stellen abgebaut, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Im Juni hatte die Geschäftsleitung noch von 260 Arbeitsplätzen gesprochen, hatte aber auch angekündigt, mit dem Betriebsrat in Verhandlungen treten zu wollen. Welche Mitarbeiter aus welchen Abteilungen vom Stellenabbau betroffen sind, soll die Belegschaft am heutigen Dienstag auf einer Betriebsversammlung erfahren.

Künftig soll es wie geplant nur noch den Geschäftsbereich Service geben, der den Fokus auf die Wartung legt. Insgesamt bezieht sich das auf vier deutsche Windparks, die mit Adwen-Windenergieanlagen ausgestattet sind. Im Zuge des Stellenabbaus wird das Reparaturwerk stillgelegt, die Standorte in Bremen und Emden schließen. Die Reparatur solle künftig nur noch aus einer Hand erfolgen, und zwar von SGRE vom dänischen Esbjerg aus, heißt es aus Mitarbeiterkreisen. Die Produktion von Anlagen wurde bei Adwen aufgrund mangelnder Aufträge bereits im vergangenen Jahr eingestellt. Damals waren bei dem Unternehmen noch 1140 Mitarbeiter beschäftigt, die Hälfte davon Leiharbeiter und Mitarbeiter mit Werkverträgen.

Ein bisschen Hoffnung

Wochen zuvor hatte es für Adwen noch einen Hoffnungsschimmer gegeben: Im Mai 2017 wurde der 205 Meter hohe Prototyp einer Windkraftanlage mit einem Rotordurchmesser von 180 Metern in unmittelbarer Nähe der Fertigungshalle auf dem ehemaligen Flughafengelände Luneort aufgebaut - die damals weltweit größte Offshore-Windmühle. Doch der Hoffnungsträger wurde nicht mehr in Serie produziert.

Dass sich Siemens als Weltmarktführer im Bereich Offshore-Anlagen nicht dazu eignen würde, Adwen als Hersteller zu stärken, hatte sich relativ frühzeitig herausgestellt. Der Münchener Konzern war über Umwege an Adwen geraten. Ursprünglich gehörte Adwen je zur Hälfte dem französischen Energiekonzern Areva und dem spanischen Windgeneratorenhersteller Gamesa. Nachdem Areva seine Anteile an Gamesa verkauft hatte, waren die Spanier zwischenzeitlich alleiniger Eigentümer – aber nur bis Siemens sich 2016 mit Gamesa zusammenschloss. Die Übernahme von Adwen hatte nichts mit strategischen Überlegungen zu tun: Siemens hatte die Mehrheit an Gamesa nur deshalb übernommen, um so im Windkraftanlagengeschäft an Land – im Onshore-Segment – Marktanteile zu gewinnen. Dort gehört Gamesa zu den führenden Unternehmen. Das Aus für den Adwen-Prototypen zeichnete sich außerdem ab, weil Siemens damals absehbar im Portfolio eine eigene Anlage vergleichbarer Größe hatte. Inzwischen wird dieses Modell auch bereits in Serie produziert, und zwar im neuen Produktionswerk in Cuxhaven.

Der aktuelle Personalabbau bei Adwen soll sozialverträglich erfolgen. Darauf haben sich Geschäftsführung und der Betriebsrat geeinigt, heißt es in der Mitteilung. Danach werden die Maßnahmen schrittweise umgesetzt und sollen bis September 2020 abgeschlossen sein. „Wir haben in den letzten Monaten intensiv mit dem Betriebsrat zusammengearbeitet, um für die Mitarbeiter schnellstmöglich Klarheit zu schaffen und die Betroffenen beim Übergang in neue Beschäftigungsverhältnisse bestmöglich zu unterstützen“, so Adwen-Geschäftsführer Carsten König.

Kern des Personalabbaus sei ein Freiwilligenprogramm für die Mitarbeiter mit „angemessenen Ausgleichsleistungen für den Übergang in neue Beschäftigungen“, heißt es. Für die betroffenen Mitarbeiter werde eine Transfergesellschaft eingerichtet, in der die Mitarbeiter nach ihrem Ausscheiden für maximal zwölf Monate verbleiben können. „Wir bedauern die Entwicklung der Adwen GmbH sehr, jedoch haben wir im Sinne der Belegschaft versucht, eine bestmögliche Lösung für die Kollegen und Kolleginnen zu erarbeiten. Der Betriebsrat hat ziel- und ergebnisorientiert mit der Geschäftsführung die Verhandlungen gestaltet und aus Sicht des Betriebsrates ein annehmbares Ergebnis erzielt“, teilten die Belegschafts-Vertreter mit.

Unklar bleibt, inwieweit die Arbeit für den neuen Service-Bereich von Adwen gesichert ist. Fest steht, dass die Verträge in nächster Zeit auslaufen. Wer den Zuschlag dann bekommt, sei noch nicht entschieden, so ein Mitarbeiter. Es gebe mehrere Bewerber.