In den 80er-Jahren waren Schulterpolster angesagt. Heute würde die Maßschneiderin Stephanie Tuschen so etwas nicht mehr anziehen. "Ganz schlimm", findet sie. (Christina Kuhaupt)

Frau Tuschen, was ist derzeit angesagt?

Stephanie Tuschen: Mixen liegt im Trend. Viele Leute tragen beispielsweise Skinny-Jeans und Oversize-Mäntel, also eng und weit zusammen. Den einen Trend gibt es gerade aber nicht, sondern viele verschiedene.

Wie entsteht so ein Trend denn überhaupt?

Einerseits gibt die Modeindustrie etwas vor. Sie bringt einen Kleidungsstil in die Läden, die Menschen kaufen das. Der Trend kommt so unter die Leute. Andererseits lassen sich die Konzerne von dem Look auf der Straße inspirieren. Hier gibt es Menschen, die etwas Ausgefallenes tragen und ihren eigenen Stil haben. Und das kopiert die Industrie. Was jetzt als erstes da war, lässt sich nur schwer sagen.

Wer sind diese Menschen, deren Stil von der Modeindustrie kopiert wird?

Häufig sind es Influencer, denen Millionen Menschen auf Plattformen wie Instagram oder Youtube folgen. Sie übernehmen die Rolle, die Sänger oder Schauspieler früher hatten. Die Fans orientieren sich an dem, was ihre Vorbilder machen und schauen, was sie tragen. Das macht sich die Industrie wiederum zunutze und bezahlt Influencer teilweise dafür, dass sie dieses oder jenes Kleid von Marke XY anziehen.

Verbreiten sich Trends durch das Internet schneller?

Nicht nur schneller, auch extrem vielfältiger. Anhänger unterschiedlicher Stilrichtungen können sich so ständig über Trends in ihren Nischen informieren.

Und woher kommen Trends abseits der Mode, etwa in Ernährung, Sport oder Gesellschaft?

Dem geht ein Wechsel von Lebenseinstellungen voraus, ein Bewusstseins- und Wertewandel. Gesundheit und Ökologie sind gerade Megatrends. Jeder findet für sich heraus, was zu ihm passt und interpretiert den Trend auf seine Weise – und leistet seinen Beitrag, etwa indem er vegan lebt, Bio-Produkte kauft oder ins Fitnessstudio geht.

Haben Sie schon mal einen Trend gesetzt?

Als ich jung war, fand ich Herrenhüte total toll. Ich habe mir einen gekauft, aufgesetzt und bin damit zur Schule gegangen. Anfangs habe ich mich gefragt, wie die Leute darauf wohl reagieren. Weil ich es cool fand, hab ich es aber einfach gemacht – und plötzlich haben auch viele andere Mädchen Herrenhüte getragen. Vielleicht war es auch nur Zufall, weil es gerade dem Zeitgeist entsprach.

Wie finden Menschen ihren eigenen Stil?

Der Mensch hat das Bedürfnis, seine Weltanschauung nach außen zu transportieren. Häufig macht er das über Kleidung. Er kann so mitteilen, ob er zu einer bestimmten Gruppe gehört oder sich abgrenzt. Wenn Menschen ihre Individualität ausleben, entsteht der eigene Stil ganz automatisch.

Widerspricht sich das nicht? Menschen schaffen ihren eigenen Stil, der wird zum Trend, und dann von Tausenden anderen getragen?

Natürlich. Deswegen gibt es auch immer mehr neue Trends. Weil die großen Modeketten wie Zara oder H&M bis zu 24 Kollektionen pro Jahr rausbringen, gibt es unendlich viel Kleidung für wenig Geld. Und die Masse kauft da ein, wo es günstig ist. Durch das Überangebot kommt es wieder zu neuen Trends, weil die Leute alles mixen. Für mich ist das ein Sinnbild für unsere Zeit: Wir sind im Umbruch, dementsprechend werden auch Farben, Muster und Formen kombiniert, die man früher nie zusammengetragen hätte. All das ist eben auch ein Ausdruck von Übersättigung und zeigt, dass wir von allem zu viel haben.

Weniger wäre besser?

Auf jeden Fall. Ich wünsche mir besonders, dass die Menschen ihr Augenmerk mehr auf Qualität und nicht auf Quantität legen und genauer hinschauen, was sie kaufen und anziehen. 2015 war das Jahr, in dem zum ersten Mal 100 Milliarden Kleidungsstücke produziert wurden. Viele kaufen billig und schmeißen schnell wieder weg. Ein Trend geht aber auch genau in die andere Richtung.

Eine Gegenbewegung?

Ja. Immer mehr Leute entwickeln ein Bewusstsein dafür, mit Kleidung achtsamer umzugehen. Es gibt auch einige Firmen, die Bekleidung aus Baumwoll-Alternativen herstellen. Hanf und Leinen sind gerade wieder im Kommen. Vor Island werden Algen gezüchtet, aus denen Stoff hergestellt wird, in Hannover werden Fasern aus Milch produziert.

Neben trendigen Sachen gibt es auch Kleidungsstücke, die als Klassiker gelten. Was macht den Unterschied?

Klassiker ziehen sich durch die Jahrzehnte. Der Anzug ist so ein Beispiel: Er funktioniert einfach immer und hat sich über die Jahre als ästhetisch und vorteilhaft herausgestellt. Natürlich sieht heute ein Anzug anders aus als vor 50 Jahren. Denn auch Klassiker orientieren sich an der aktuellen Mode und werden angepasst. Deswegen sind viele Anzüge momentan auch eher enger geschnitten, haben figurbetonte Jacken – weil Slimfit gerade angesagt ist.

Welcher Trend hat Sie überrascht?

Seit dem Boom der Bekleidungsindustrie in den 60er-Jahren führt das Schneiderhandwerk ein Schattendasein. Ich bin seit 20 Jahren Maßschneiderin in Bremen. Früher wollten die Kunden hauptsächlich Änderungen und Reparaturen. Inzwischen steigt immer mehr das Interesse daran, seine Lieblingsstücke selbst zu kreieren und anfertigen zu lassen. Auch das greift die Modeindustrie auf und ahmt handgefertigte Stilelemente nach. Industrielle Produkte sollen dadurch mehr nach Handwerk aussehen.

Warum machen Menschen bei so etwas mit?

Ihre größte Angst ist es, ausgeschlossen zu werden. Wer bei einem Trend mitmacht, der wird dadurch zum Teil einer Gruppe.

Sind Trends etwas Gutes?

Trends sind nur ein Ausdruck von Veränderung und zeigen, dass wir leben und in Bewegung sind. Da, wo Trends allerdings künstlich erzeugt werden, um Produkte zu verkaufen oder Politik zu machen, macht es Sinn, sie zu hinterfragen.

Lassen sich Trends vorhersagen?

Man muss einfach nur beobachten, was die Menschen gerade machen, was sie bewegt. Nichts anderes machen Modeunternehmen. Der Zeitgeist spielt bei der Mode eine wichtige Rolle.

Gleichzeitig kommen manche Trends immer wieder, etwa die Mode aus den 80er- und 90er-Jahren. Hat das auch mit dem Zeitgeist zu tun?

Das wird vor allem durch die Modefirmen gesteuert. Nur wenn sich das Neue deutlich vom Alten unterscheidet, kaufen die Leute auch. Deswegen werden Stilrichtungen wieder aufgegriffen und krasse Sprünge gemacht. Mein Gefühl ist, dass mittlerweile so viel gesprungen wird, dass inzwischen wieder alles aktuell ist.

Was beendet einen Trend?

Auch das wird durch die Modeindustrie und durch die Medien beeinflusst. Man kennt ja diese In-und-Out-Listen. Was geschrieben wird, verselbstständigt sich. Ich mag beispielsweise Schlaghosen. Als sie damals angesagt waren, habe ich gesagt: ‚Was für tolle Hosen, ich glaube nicht, dass ich jemals wieder Röhrenjeans anziehe.‘ Als sie wieder im Trend waren, habe ich sie dann doch wieder getragen.

Bei welchen Moden haben Sie mitgemacht, bei denen Sie heute den Kopf schütteln?

Ganz schlimm finde ich diese ausladenden Schultern mit den dicken Polstern, die in den 80er-Jahren angesagt waren. Jetzt würde ich das nicht mehr anziehen.

Wie trendig ist Bremen?

In Bremen fallen mir besonders die Nischenstile auf, die ich in anderen Städten weniger sehe. Für die Bremer wünsche ich mir mehr Mut zum Chic. Ich denke da an Twinsets oder Kostüme. So etwas sehe ich in Bremen selten auf der Straße. In Hamburg und München ist das anders. Da kleiden sich die Frauen schicker.

Das Gespräch führte Stefan Lakeband.

Zur Person

Stephanie Tuschen (52)

ist seit 20 Jahren Maßschneiderin mit eigenem Geschäft im Viertel. Dort bietet die gebürtige Sauerländerin Passformoptimierungen an, entwirft aber auch selbst Damen- und Herrenmode. Sie hat eine Auszubildende, der sie das Handwerk beibringt.

