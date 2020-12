Zwischen der Handelskammer mit Sitz im Schütting und dem Bauressort hat es erneut Verstimmungen gegeben. (Christina Kuhaupt)

Andreas Otto: Bei dem Brief handelte es sich um eine Mail an die Gremienmitglieder der Handelskammer anlässlich meines Abschieds. Es war also meine persönliche Ansicht. Was dies nun am Ende ausgelöst hat, war überhaupt nicht meine Intention. Für die Wortwahl habe ich mich auch inzwischen bei der Senatorin entschuldigt und ihr gesagt, dass ich für ein weiteres persönliches Gespräch zur Verfügung stehe.

Da wurde ja das Beispiel von mir genannt von dem Innenstadtgipfel, dass die Senatorin behauptete, an der Haltestelle Obernstraße würden die meisten Fahrgäste aus- und einsteigen. Aber wenn man sich die Zahlen tatsächlich anschaut, dann ist es an der Haltestelle Domsheide ein Vielfaches von dem an der Obernstraße.

Während meiner Tätigkeit hatte ich über die vielen Jahre mit verschiedenen Senatoren zu tun. Am Ende ging es immer darum, inhaltlich zu einer Lösung zu finden, mit der alle leben können. So wird es dann auch hoffentlich in Zukunft sein.

Zur Person

Andreas Otto

geht Ende des Jahres als Syndikus der Handelskammer und Geschäftsführer für Standortpolitik in den Ruhestand. Zum Abschied schrieb er eine interne Mail, die für Wirbel gesorgt hat.

Zur Sache

Eine private Meinung

In seiner Abschiedsmail an die Gremienmitglieder hatte Andreas Otto kritisiert, dass sich das Bauressort mit Ideen der Kammer schwertue und er warf der Behörde vor, „alternative Fakten“ zu verbreiten. Als Beispiel nannte Otto die vom Ressort kommunizierten Fahrgastzahlen der BSAG an der Haltestelle Obernstraße. Kammer-Hauptgeschäftsführer Matthias Fonger gab an, Ottos Mail sei nicht abgesprochen und dessen private Meinung. Nach einem Telefonat zwischen Fonger und Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne) sehen beide Seiten den Vorfall als erledigt an.