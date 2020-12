„Weihnachten mit Hoppenstedts“ wird auch noch gesendet, wenn Radio Bremen 100 Jahre alt ist – von links: Loriot, Evelyn Hamann, Katja Bogdanski und Heinz Meier. (Radio Bremen)

Da ist diese eine Eigenschaft bei Radio Bremen, die Moderator Rudi Carrell mit seinem holländischen Akzent einst so beschrieben hat: „Am Eingang sagen sie als erstes ‚Wir haben kein Geld’ und erst danach sagen sie ‚Guten Morgen’. Die Sache mit den klammen Kassen war seit dem Beginn 1945 über all die Jahrzehnte Dauerthema. Dennoch fand Carrell hier in der Fernsehunterhaltung seine Heimat, ebenso wie Loriot, der in den 1970er-Jahren mit viel Humor der Bundesrepublik in dieser Zeit einen Spiegel vorhielt. Und Loriot war es auch, weshalb Hape Kerkeling schon als Kind zum Fernsehen wollte. Er schrieb damals an Radio Bremen und wollte bei Loriots Familie „Hoppenstedt“ Sohn Dickie spielen. Gut 15 Jahre später feierten Kerkeling und Radio Bremen mit „Total normal“ einen der größten Erfolge – Kerkeling verkleidet als Königin Beatrix vor dem Schloss Bellevue auf dem Weg zum „lecker Mittagessen“ ist Kult.

Vor lauter Fernsehen darf das Radio nicht zu kurz kommen. Denn damit begann der Sender nach dem Zweiten Weltkrieg. Dass es überhaupt zur Gründung eines so überschaubaren Senders kam, ist den US-Amerikanern und den Alliierten zu verdanken. Sie strebten ein föderales System an statt eines nationalen Radios. Der Hintergedanke: Es sollte verhindern, dass nach Ende der Naziherrschaft erneut jemand das Radio für seine Propagandazwecke nutzte. Außerdem diente ein gebührenfinanzierte System wie das der britischen BBC als Vorbild.

Damit es am 23. Dezember vor 75 Jahren vom Rathaus zum ersten Mal hieß „Hier ist Radio Bremen“, war zum einen die Technik nötig. Ein wichtiger Teil davon wurde von den Amerikanern gestiftet. Dann brauchte es Menschen. Das waren der in Hamburg geborene Deutsch-Amerikaner Edward E. ­Harriman und Hans-Günther Oesterreich. Sie starteten damals um 15 Uhr mit der Sonderübertragung der Weihnachtsfeier vom Marktplatz. Von da an sendete Radio Bremen auf Mittelwelle, 1429 Kilohertz, jeden Tag von 19 bis 21 Uhr – auch mithilfe des WESER- KURIER. Da anfangs auch Redakteure knapp waren, wurden Nachrichten aus der Zeitung vorgelesen.

Gesendet wurde aus einem beschlagnahmten Haus an der Schwachhauser Heerstraße. Musikwünsche wurden auch erfüllt – damit das klappte, mussten die Hörer anfangs persönlich mit ihrer Schallplatte vorbeikommen. Als erster Sendesaal diente ein Gebäude in Bremen-Horn, auf dem Gelände befindet sich heute das Kaufhaus Lestra. „Es gab damals ja keine Aufnahmemöglichkeiten, also war das Programm notgedrungen live“, sagt Horst Bultmann, der unter anderem bei Radio Bremen als Produktionsleiter arbeitete und mit anderen ehrenamtlichen Mitarbeitern das Bremer Rundfunkmuseum im Findorff führt.

Bultmann weiß auch noch, wie das Pausenzeichen entstand, das als Erkennungszeichen dienen sollte. Das soll bei einem Glas Wein im Ratskeller entstanden sein: „Oesterreich und Harriman schlugen die Löffel gegen die Gläser.“ Am Ende kam eine Melodie heraus, die aus der H-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach entstammte. 1950 entstand in der Heinrich-Hertz-Straße das neue Funkhaus. Klamme Kassen: Der Bau war ein Geschenk des amerikanischen Volks. Im gleichen Jahr wurde auch die ARD gegründet. Und zwei Jahre später kam der Sendesaal hinzu. Zu etwa der gleichen Zeit begann Radio Bremen auch, auf UKW zu senden.

Die ARD beschloss 1953 einen Finanzausgleich, um kleinere Sender zu unterstützen. Für Radio Bremen bedeutete das pro Jahr zwei Millionen Mark mehr. 1960 wurde schließlich das Fernsehhaus in Bremen-­Osterholz eröffnet. Von dort sendeten Rudi Carrell, Loriot und Hape Kerkeling. 1970 war es Herdis Husmann-Zernial von Radio Bremen, die als erste TV-Ansagerin in Farbe zu sehen war. Für die Bremer kam 1980 ein großer Meilenstein: Das Fernsehen wurde lokal. Radio Bremen begann mit einem eigenen Regionalprogramm. Da saßen Männer mit Schnurrbärten und Wollpullovern statt mit Krawatte vor der Kamera und präsentierten tagesaktuell Nachrichten aus Bremen und umzu. Der WDR begann mit einem solchen Format erst zwei Jahre später.

Wegen der Entfernung zwischen dem Rathaus und dem Studio konnte es mit dem Filmmaterial schon mal zeitlich eng werden. „Wenn es um Berichte von umzu ging, lagen wir aber nah an der Autobahn, so dass Liveschalten nicht nötig waren“, erinnert sich der ehemalige Buten-un-Binnen-Redaktionsleiter Jens Meyer. Er legte Wert auf verständliche Sprache ohne Abkürzungen und englische Wörter. Im Radio kam 1986 als Jugendwelle Bremen Vier hinzu.

Ende der 1990er-Jahre war der Sender in Existenznot. Statt 198 Millionen Mark sollte er aus dem ARD-Finanzausgleich nur noch 100 Millionen Mark erhalten. Bremens Senat versuchte zu vermitteln – nicht ganz uneigennützig. Denn Radio Bremens Schulden hätte am Ende das Land Bremen übernehmen müssen.

Schließlich gab es eine Einigung mit Kompromissen: Der Sender lagerte Teile wie die Technik in eine Tochterfirma aus. Ein Aufbruch sollte 2007 durch den Umzug von Radio und Fernsehen ins neue Funkhaus an der Weser kommen, finanziert durch eine millionenschwere ARD-Finanzspritze. Es ermöglichte, trimedial zu arbeiten und neue Formate für das Internet zu entwickeln. Als neue Jugendwelle kam 2016 Bremen Next hinzu – erst im Netz, dann über UKW.

Nun steht Radio Bremen wieder vor Finanznöten, weil die Beitragserhöhung zum Januar ausbleibt. Pro Monat fehlen dem Sender 800.000 Euro. Intendantin Yvette Gerner sagte dazu: „Radio Bremen ist sparsam und sparerprobt.“ Der Sender bleibe etwas Besonderes, wie es auch Hape Kerkeling im Jubiläumspodcast sagte: „Bremen ist ein Freistaat. Und solange der Roland steht, ist Radio Bremen die Stimme, die in die Welt geht und von der bremischen Freiheit spricht.“ Loriot hätte es wohl analog zu seinem Mops-Zitat so gesagt: „Ein Leben ohne Radio Bremen ist möglich aber sinnlos.“

Zur Sache

Eilantrag in Karlsruhe abgewiesen

Das Bundesverfassungsgericht hat die Eilanträge von ARD, ZDF und Deutschlandradio gegen die Blockade der Erhöhung des Rundfunkbeitrags durch Sachsen-Anhalt abgewiesen. Sie seien nicht gut genug begründet worden, entschieden die Richter des Ersten Senats am Dienstag. Damit kann der monatliche Beitrag nicht wie geplant zum Jahreswechsel um 86 Cent auf 18,36 Euro steigen. Über die Verfassungsbeschwerden der öffentlich-rechtlichen Sender ist damit noch nicht entschieden. Diese seien „weder offensichtlich unzulässig noch offensichtlich unbegründet“, hieß es in dem am Abend in Karlsruhe veröffentlichten Beschluss. (Az. 1 BvR 2756/20 u.a.)