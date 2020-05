Für die deutschen Campingplatzbetreiber ist die Lage kritisch. In der laufenden Saison haben sie wegen der Corona-Bestimmungen schon empfindliche Einbußen hinnehmen müssen. Bricht das Geschäft mit den Touristen ganz weg, würde es schnell finster werden für die Pächter der Anlagen. (Jens Büttner/dpa)

Eigentlich wollte Stephan Emde zu Beginn der neuen Saison ein oder zwei neue Mitarbeiter einstellen. Heute ist der Betreiber von Hanse-Camping froh, dass er es nicht getan hat. Auf dem weitläufigen Gelände am Unisee herrscht gähnende Leere, seit keine Touristen mehr zugelassen sind auf deutschen Campingplätzen.

Da braucht man keine zusätzlichen helfenden Hände, seine sechs Angestellten hat er in die Kurzarbeit geschickt. Nur fünf Dauercamper und drei Monteure verlieren sich auf dem Areal. Drei bis vier Monate könne er schlimmstenfalls noch durchhalten, sagt der 48-Jährige. „Länger auf keinen Fall.“

Die Corona-Krise hat Emde kalt erwischt. Vor dem üblichen Saisonstart im März hatte er sich noch einen kurzen Urlaub gegönnt, um Kraft zu schöpfen für die aufreibenden Monate bis zum Spätherbst. Doch dann kam alles ganz anders als erwartet. „Ich kehre aus dem Urlaub zurück und plötzlich heißt es: Der Campingplatz bleibt geschlossen.“

Neue Herausforderungen

Über zu wenig Beschäftigung kann Emde trotzdem nicht klagen. Ständig seien Telefonate zu führen, immer wieder warten neue Herausforderungen. So in Sachen Kurzarbeiter-Thematik, mit der er sich erst einmal vertraut machen musste. „Das ist schon ordentlich Stress, obwohl es nichts zu tun gibt.“ Denn zu reparieren oder zu verschönern ist schon längst nichts mehr, so etwas erledigt man im Winter vor dem Start in die neue Saison.

Trennen will er sich von keinem einzigen seiner Mitarbeiter. „Von Anfang habe ich gesagt, dass ich keinen entlassen werde.“ Solange es möglich sei, werde er sie weiter bezahlen. Nur die beiden Putzfrauen arbeiten wie gewohnt. „Die müssen sogar mehr tun, weil jetzt ja auch noch Desinfizieren auf dem Programm steht.“ Für ihn selbst gilt Kurzarbeit natürlich nicht, täglich fährt er von seinem Zuhause in Bremen-Nord nach Horn.

Ein Trost in schweren Zeiten: Die Pachtzahlungen sind für drei Monate ausgesetzt. Die frohe Botschaft erreichte Emde am 31. März. Zu spät, um noch die Zahlung für April rückgängig zu machen. „Die Miete hatte ich schon überwiesen.“ Immerhin hat ihm die Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) als Verpächter die Zahlungen nun bis Juli gestundet statt nur bis Juni. Das gibt Emde ein wenig mehr Luft zum Atmen.

Auf die Soforthilfe musste Emde einen Monat warten. Darüber will er sich aber nicht übermäßig aufregen – die Behörden hätten eben alle Hände voll zu tun. „Man sollte es dann nur nicht unbedingt Soforthilfe nennen.“ Die Finanzspritze ist allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein. „Die Soforthilfe reicht noch nicht mal für einen Monat, sie deckt die Kosten nicht.“ Die Umsatzeinbußen für April beziffert Emde auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Angesichts solcher Zahlen wirken die Erfolgsmeldungen der Campinglobby wie ein Märchen aus besseren Zeiten. Noch Mitte März hatte das Internetportal camping.info mit neuen Rekordzahlen aufgewartet. Über knapp 36 Millionen Übernachtungen konnten sich die deutschen Campingplatzbetreiber 2019 freuen. Ein Plus von 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Noch nie gab es in Deutschland so viele Campingurlauber“, jubelte Maximilian Möhrle, Geschäftsführer von camping.info.

Sogar über dem Bundestrend lag die Zuwachsrate für Bremen. Im vergangenen Jahr ließen sich 8,4 Prozent mehr Gäste blicken als 2018. Davon hat auch Emde profitiert. Über die Gründe kann er nur spekulieren. „Viele Leute haben erkannt, dass Deutschland ein paar nette Ecken hat“, sagt er. Sicher habe auch das schöne Wetter in den beiden vergangenen Jahren eine Rolle gespielt – wozu da noch in die Ferne schweifen?

Wenn es gut läuft, steuern pro Jahr 45 000 bis 50 000 Camper den 5,3 Hektar großen Platz am Unisee an, knapp die Hälfte aller Übernachtungen im Land Bremen. Emde hat seinen Teil getan, um neue Camper an den Unisee zu locken. Seit er vor viereinhalb Jahren das Ruder übernommen hat, hat er kräftig investiert in den Fünf-Sterne-Campingplatz. Die Rezeption mitsamt Aufenthaltsbereich präsentiert sich im neuen Glanz, ein Restaurant mit Seeblick steht für die Bewirtung bereit.

Doch nun droht der Fall ins Bodenlose. Das Ostergeschäft ist schon geplatzt, auf Pfingsten richtet Emde jetzt seinen Blick. Dass sämtliche Auflagen bis Ende Mai wegfallen, wagt er zwar kaum zu hoffen. „Aber vielleicht können wir zumindest wieder öffnen.“ Auf dem Campinggelände entsprechen die Abstandsregeln ohnehin den Corona-Vorgaben. „Die Wagen müssen mindestens eineinhalb Meter auseinander stehen“, sagt Emde. „Da jeder Stellplatz 100 Quadratmeter groß ist, kriegt man das gut hin.“ Kein Problem sieht er auch im Rezeptionsbereich. Es würde dann eben nur eine begrenzte Zahl von Gästen eingelassen, und die müssten Abstand halten.

Den Kopf in den Sand stecken will Emde jedenfalls nicht. „Wenn wir dieses Jahr nur noch ein bisschen Geld verdienen, dann kommen wir auch über den Winter. Und nächstes Jahr sieht es schon wieder anders aus.“ Ein wenig Hoffnung machen die Lockerungsübungen in Niedersachsen. Wie die Landesregierung am Montag verkündete, sollen Campingplätze vom 11. Mai an mit einer maximalen Auslastung von 50 Prozent belegt werden können. Womöglich gilt das dann auch hierzulande.

Zur Sache

80 Prozent des Jahresumsatzes im Juli und August

Die Tourismusbranche fordert neben staatlichen Hilfen auch einen bundesweit abgestimmten Fahrplan. „Wir müssen wissen, was wann zu welchen Bedingungen passiert“, sagte beispielsweise Christian Günther, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Campingwirtschaft in Deutschland. „Viele Campingplatz-Betreiber sind schon auf dem Platz und bereiten sich vor“, berichtet Günther.

„Wir gehen davon aus, dass die Betreiber binnen maximal einer Woche Schutzmaßnahmen wie beispielsweise Acrylglasscheiben an der Rezeption, ausreichend Spender für Desinfektionsmittel, Abstandsregeln in Restaurants oder Schulung der Mitarbeiter umsetzen können.“

Für die Branche sind vor allem die klassischen Ferienmonate Juli und August entscheidend, sie stehen für bis zu 80 Prozent des Jahresumsatzes. „In den vergangenen Wochen wurden 75 Prozent der Buchungen für den Sommer storniert“, sagte Günther. „Sollte die Öffnung der Campingplätze für Urlauber beschlossen werden, dürfte es mit den Buchungen aber ganz schnell nach oben gehen.“