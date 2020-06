Die Bremer Niederlassung von Galeria Kaufhof wird geschlossen. Das haben die Mitarbeiter an diesem Freitag erfahren. (Christina Kuhaupt)

Die Sparpläne des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof treffen das Land Bremen doppelt: Sowohl die Filiale von Galeria Kaufhof in der Bremer Innenstadt als auch die Niederlassung von Karstadt in Bremerhaven werden geschlossen, wie aus einer Mitteilung der Gewerkschaft Verdi hervorgeht. Die Mitarbeiter wurden am Freitagmittag über die Nachricht informiert. Die Filiale von Karstadt in der Obernstraße bleibt erhalten.

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass der angeschlagene Warenhauskonzern 62 der bundesweit 172 Filialen schließen will. „Wir wissen, was dies für die betroffenen Mitarbeiter bedeutet. Aber dieser Schritt ist ohne Alternative, weil diese Filialen den Gesamtbestand des Unternehmens gefährden“, sagte der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz am Freitag. Letztlich gehe es darum, das Unternehmen und damit viele Tausend Arbeitsplätze zu sichern.

Für die Gewerkschaft Verdi ist die Schließung der Häuser in Bremen und Bremerhaven „ein Schlag ins Gesicht“ für alle Beschäftigten. Nach mehr als 16 Jahren der Sanierung und des damit verbundenen Gehaltsverzichts stünden nun die Existenzen von 144 Mitarbeitern auf dem Spiel. „Wir werden alles tun, um ihnen in dieser Situation zu helfen“, sagt Gewerkschaftssekretär Tobias Uelschen.

Schuld am Aus für die Warenhäuser sei nicht die Corona-Krise; sie habe die prekäre Lage lediglich befeuert. „Die Fehler sind hausgemacht“, sagt Uelschen.

Die Zahl der Filialschließungen fällt etwas geringer aus als zunächst befürchtet. Ursprünglich hatte die Geschäftsführung sogar signalisiert, dass im Zuge der Sanierung des ums Überleben kämpfenden Unternehmens bis zu 80 Filialen geschlossen werden könnten.

Erst am Donnerstagabend hatten sich das Unternehmen, der Gesamtbetriebsrat und die Gewerkschaft Verdi auf einen Sozialplan und einen Interessenausgleich verständigt.

Bestandteil der Einigung ist auch eine Transfergesellschaft für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen müssen. Zudem wurden tarifliche Regelungen für die Beschäftigten getroffen, die im Unternehmen bleiben.

Auch in vielen Kommunen dürfte die Bekanntgabe der Schließungsfilialen mit großer Unruhe erwartet werden. Norbert Portz vom Deutschen Städte- und Gemeindebund warnte schon bei Bekanntwerden der ersten Schließungspläne im Mai vor der Gefahr einer Verödung vieler Innenstädte. „Galeria Karstadt Kaufhof ist nicht irgendwer. Die Warenhäuser sind für viele Innenstädte systemrelevant“, sagte er. Gerade für viele strukturschwächere Innenstädte sei ein Verlust der Warenhäuser nach seiner Einschätzung kaum auszugleichen.

